To miłe, ale to tylko jeden mecz. Każdy może zagrać dobrze. Walczymy dalej. Ja się po prostu cieszę, że wygraliśmy, bo zaprezentowaliśmy się naprawdę dobrze – powiedział po spotkaniu 27-letni Serb.

W ekipie z Denver, poza Jokicem, bardzo dobrze spisali się także Aaron Gordon, który zdobył 28 punktów, oraz Jamal Murray, autor 26 "oczek".

Zespół z Phoenix po raz kolejny musiał poradzić sobie bez lidera Devina Bookera, który wraca do gry po urazie pachwiny i w niedzielę był na boisku tylko przez cztery minuty.

Tatum do swoich 41 punktów w starciu z Bucks dołożył 7 zbiórek i 5 asyst. Boston Celtics utrzymali pierwsze miejsce w konferencji wschodniej i mają najlepszy bilans zwycięstw i porażek w lidze.

To jedna z najlepszych drużyn w lidze (Milwaukee Bucks - PAP), a granie w Boże Narodzenie jest zawsze wyjątkowe, więc chcieliśmy po prostu zrobić naszym fanom prezent i wyjechać ze zwycięstwem - powiedział Amerykanin.

Mimo że zespół Golden State Warriors wciąż musi sobie radzić bez kontuzjowanego Stephen'a Curry'ego, to w niedzielę pokonał Memphis Grizzlies 123:109. Do zwycięstwa poprowadził go Jordan Poole, który zdobył 32 punkty.

LeBron James, gwiazda Los Angeles Lakers, rozegrał w niedzielę 17. mecz w Boże Narodzenie w swojej karierze, ustanawiając tym samym rekord NBA. Mimo zdobycia przez niego 38 punktów, jego zespół przegrał z Dallas Mavericks 115:124.