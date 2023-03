W październiku, w pierwszym spotkaniu fazy grupowej rozgrywanym przed kujawską publicznością, Anwil przegrał z Karhu 88:89. Następnie pokonał rywali na wyjeździe 93:87, ale i tak koszykarze z Finlandii byli lepsi w w tej fazie od włocławian (4-2), kończąc rywalizację w gr. G z bilansem 5-1.

Reklama

Obydwie ekipy przeszły drugą fazę spotkań grupowych, a w ćwierćfinale Anwil był lepszy w dwumeczu od tureckiego Gaziantepu (84:85 we własnej hali i 91:75 w Stambule), zaś Karhu wyeliminowało FC Porto FC Porto (81:80 i 75:65). Finowie to najlepszy zespół sezonu zasadniczego w krajowych rozgrywkach (26-6), który w play off prowadzi 1-0 z Pyrinto Tampere. Włocławski klub w EBL zajmuje dziewiątą lokatę (12-12).

Jeden z największych sukcesów Anwilu

Reklama

Udział w najlepszej czwórce PE FIBA to jeden z największych sukcesów Anwilu w historii. W 2002 roku zespół dotarł do półfinału Pucharu Saporty (przegrał z Pamesą Walencja 65:77 na wyjeździe i 53:58 we Włocławku), zaś przed rokiem wygrał Ligę Północno-Europejską (NEBL), pokonując w decydującym spotkaniu turnieju Final Four we Włocławku litewską drużynę Siauliai 90:79.

W ubiegłym sezonie do ćwierćfinału PE FIBA dotarła Legia Warszawa, ale w dwumeczu musiała uznać wyższość włoskiej UNAhotels Reggio Emilia. W 2021 roku w finale PE zameldowała się Arged BM Slam Stal Ostrów Wlkp.

Koszykarze Śląska Wrocław w 18., ostatniej kolejce Pucharu Europy zmierzą się na wyjeździe z Dolomiti Trydent. Wrocławianie w pierwszej rundzie pokonali Włochów 80:57 i było to ich jedyne zwycięstwo w rozgrywkach. Spotkanie rewanżowe nie ma żadnego znaczenia dla układu tabeli, bo obydwie drużyny nie zagrają w play off, a mistrz Polski i tak zakończy rywalizację na ostatnim miesjcu, zaś zespół z Włoch na przedostatnim.

W poprzedniej kolejce Śląsk pod wodzą tureckiego szkoleniowca Ertugrula Erdogana przegrał z Hapolem Vegan Tel Awiw przed własną publicznością 76:87. Drużyna z Trydentu uległa na wyjeździe ekipie Hamburg Towers 87:89.