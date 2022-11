Polkowiczanki, które siódmy sezon rywalizują w Eurolidze, pokonały wcześniej jednego z faworytów, wicemistrza poprzedniej edycji Fenerbahce Stambuł (73:46), a następnie wygrały w Pireusie z Olympiakosem (83:70).

Reklama

Włoski zespół doznał minimalnych porażek z Valencia Basket (71:73) oraz Bourges Basket (61:64). Jego liderką jest skrzydłowa Cecilia Zandalasini, która średnio zdobywa 17 pkt i ma dziewięć zbiórek w meczu.

Na zapleczu Euroligi - w Pucharze Europy FIBA - polskie drużyny rozegrają mecze 3. kolejki, zamykające pierwszy etap rozgrywek. Niepokonany zespół PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski czeka spotkanie na Słowacji z Slavią Bańska Bystrzyca. Gorzowianki wygrały wcześniej z mistrzem tego kraju Pieszczańskimi Czajkami 70:68.

Arka VBW Gdynia, mająca bilans 1-1, zmierzy się na wyjeździe z rumuńskim Aradem, który nie wygrał jeszcze meczu w grupie. Występujący w tej samej grupie zespół Polskie Przetwory Basket KS 25 Bydgoszcz (1-1) podejmie lidera OGM Ormanspor Ankara.

Reklama

Wicemistrza kraju Polski Cukier AZS UMCS Lublin (także bilans 1-1) czeka lot do Izraela na spotkanie w grupie A z Ramat Hasharon, zespołem, który pozostaje bez zwycięstwa w tej grupie.

Drużyny koszykarzy walczące zarówno pod egidą FIBA, jak i w Pucharze Europy, mają dwutygodniową przerwę w rywalizacji ze względu na drugą rudnę kwalifikacji MŚ 2023 oraz prekwalifikacje Eurobasketu 2025. W gronie drużyn walczących o udział w ME 2025 jest Polska, która jednak jako gospodarz ma już zapewniony udział w ME. Spotkania ze Szwajcarią i Chorwacją (wyjazd) są dla trenera Igora Milicica okazją do sprawdzenia nowych graczy i odmłodzenia kadry.