Koszykarze USA rozgromili ekipę Włoch 100:63 (24:14, 22:10, 37:20, 17:19) i awansowali do półfinału mistrzostw świata koszykarzy. Wcześniej we wtorek uczyniła to reprezentacja Serbii, która pokonała Litwę 87:68.

W Manila Mail Of Asia Arena Amerykanie, którzy dwa dni wcześniej w grupowym meczu z Litwą doznali pierwszej porażki w mundialu, przytłaczające zwycięstwo zapewnili sobie już w pierwszej fazie meczu (24:14 po pierwszej kwarcie, 46:24 do przerwy), powiększając jeszcze dominację w trzeciej części gry, wygranej 37:20. Reklama Ich liderem tego dnia był skrzydłowy Brooklyn Nets Mikal Bridges, który w 18 minut uzyskał - 24 pkt (4/5 za dwa, 4/6 za trzy, 4/4 z wolnych), siedem zbiórek, asystę, dwa przechwyty i blok. Borisa Simanic stracił nerkę. Dramat serbskiego koszykarza na mistrzostwach świata Zobacz również Reklama W piątek w meczu o awans do finału podopieczni trenera Steve'a Kerra zmierzą się z lepszym z ćwierćfinałowej pary Niemcy - Łotwa. Serbia natomiast zagra w półfinale (swoim pierwszym w mistrzowskiej imprezie od Eurobasketu 2017) ze zwycięzcą środowego spotkania Kanada - Słowenia. Będzie to jej trzeci występ na tym etapie mundialu w ostatnich czterech edycjach. W 2010 roku przegrała w półfinale z Turcją (w meczu o brąz uległa Litwie), a w 2014 roku przegrała w finale z USA. Litwa i Włochy zagrają o miejsca 5-8 z przegranymi w środowych ćwierćfinałach. Są kolejnymi europejskimi zespołami, które wystąpią w przyszłorocznych kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich w Paryżu. W jednej z czterech grup mogą trafić na reprezentację Polski. Wyniki ćwierćfinałów:

Włochy - USA 63:100 (14:24, 10:22, 20:37, 19:17)

Najwięcej punktów - dla Włoch: Simone Fontecchio 18, Stefano Tonut 11; dla USA: Mikael Bridges 24, Tyrese Haliburton 18, Austin Reaves 12

Litwa – Serbia 68:87 (25:24, 13:25, 17:24, 13:14)

Najwięcej punktów – dla Litwy: Tadas Sedekerskis 14, Rokas Jokubaitis 13; dla Serbii: Bogdan Bogdanovic 21, Filip Petrusev 17, Stefan Jovic 11 Michał Ignasiewicz Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję