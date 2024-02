"Kawalerzyści" awansowali na drugie miejsce

Najlepszym strzelcem zwycięzców był zdobywca 29 punktów Donovan Mitchell. Wspierał go Max Strus, który trafił sześć z 10 rzutów za trzy punkty. Gospodarze w pierwszej połowie mieli aż 13 celnych rzutów z dystansu, a w całym spotkaniu 23 z 41 oddanych, czym wyrównali klubowy rekord sezonu. Schodzili do szatni prowadząc 74:59 i do końca kontrolowali wynik.

W pokonanym zespole 15. w bieżących rozgrywkach triple-double odnotował Litwin Domantas Sabonis - 12 pkt, 19 zbiórek, 15 asyst, wyrównując rekord sezonu Serba Nikoli Jokica z Denver Nuggets. Liderem punktowym gości był Harrison Barnes - 22.

Reklama

Zespół Cleveland od 16 grudnia, kiedy z powodu kontuzji muszą pauzować jego podstawowi gracze, Darius Garland i Evan Mobley, wygrał 19 spotkań przy czterech porażkach, co w tym okresie jest najlepszym bilansem w lidze. Po poniedziałkowej wygranej "Kawalerzyści" (32-16) awansowali na drugie miejsce w Konferencji Wschodniej za Boston Celtics (38-16), a przed Milwaukee Bucks (33-17).

Wszystko dobrze, ale mamy teraz luty. Postaramy się nadal grać w taki sposób jak do tej pory. Jesteśmy spójni jako grupa. Gramy świetnie, ale najważniejsze jest: jak dalej tak grać? Dziś każdy stanął na wysokości zadania, gdy wchodził na boisko. Przed przerwą na Mecz Gwiazd prezentujemy dobrą koszykówkę i chcemy to utrzymać – skomentował Mitchell.

Clippers nadal imponują formą

Reklama

Na Zachodzie imponują w ostatnim okresie Los Angeles Clippers, którzy minionej nocy pokonali w Atlancie ekipę Hawks 149:144. Dla podopiecznych trenera Tyronna Lue oznacza to czwarte zwycięstwo z rzędu i 26. w ostatnich 31 meczach.

Do zwycięstwa kończącego serię siedmiu spotkań w obcych halach poprowadził ich Kawhi Leonard, który zdobył 36 punktów z czego 10 w ostatnich pięciu minutach meczu. James Harden dodał 30 osiem zbiórek i 10 asyst.

W drużynie "Jastrzębi" wyróżnili się rezerwowy De'Andre Hunter - 27 (wyrównany rekord sezonu) i Trae Young - 25 i 12 as.

Licząc od 30 listopada żaden inny zespół w NBA nie prezentuje się tak dobrze jak Clippers. Z bilansem 34 zwycięstw i 15 porażek zajmują trzecie miejsce w bardzo wyrównanej na szczycie Konferencji Zachodniej. Lepsze są tylko ekipy, które w poniedziałek nie grały - Oklahoma City Thunder i Minnesota Timberwolves (obie 35-15), a broniący tytułu Denver Nuggets mają bilans 35-16.