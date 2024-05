Cel w obecnym sezonie przeszedł na sportową emeryturę. Karierę zakończył w barwach Arrivy Toruń. Wcześniej występował m.in. we francuskich zespołach Le Mans, Brest, Boulazac, Nantes, AS Monaco, Gravelines i w polskim Turowie Zgorzelec oraz Stelmecie Zielona Góra.

Cel w Legii będzie odpowiadał za wszystkie kwestie sportowe

W reprezentacji Polski rozegrał 109 meczów, w których uzyskał 736 pkt. Trzykrotnie uczestniczył w mistrzostwach Europy (2015, 2017, 2022 - 4. lokata) oraz w mistrzostwach świata 2019 (8. miejsce).

Traktuję tę funkcję jako ogromne wyzwanie, równe tym, przed którymi stawałem jako zawodnik. Wiem, jakie ambicje ma Legia Warszawa. Zamierzam przede wszystkim ciężko pracować, by realizować wyzwania, jakie nas czekają. Czuję się dobrze przygotowany do nowej roli. Myślę, że ekscytację związaną z nową funkcją można porównać do debiutu na ligowych czy międzynarodowych parkietach. Dziękuję za szansę, którą otrzymałem. Od razu zabieram się do roboty, by od nowego sezonu Legia cieszyła kibiców swoją grą i wynikami - podkreślił Cel.