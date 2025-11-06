Lunde MVP igrzysk olimpijskich w Paryżu

Mistrzostwa świata, które w dniach 26 listopada – 14 grudnia odbędą się w Niemczech i Holandii, będą 25. wielkim turniejem, na którym zagra Lunde. Dotychczas reprezentantka Norwegii zdobyła 20 medali. Podczas ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu, wraz z koleżankami z drużyny sięgnęła po złoty medal i została uznana za MVP turnieju, była wraz z siatkarzem plażowym Christianem Soerumem chorążą reprezentacji kraju.

Reklama

Lunde zarabia nie tylko na parkiecie

Lunde świetnie zarabia jako piłkarka. Obecnie gra w Crvenej Zvezdzie Belgrad, ale dochody sportowe to tylko mała część jej majątku. Posiada bowiem udziały w firmie rodzinnej, holdingu Anund AS, zajmującym się obrotem, wynajmem i zarządzaniem budynkami i dużymi magazynami w całym kraju.

Reklama

Biznes świetnie idzie i z roku na rok przynosi coraz większe zyski. Na razie jednak nie mam zbyt dużo czasu na zajęcie się nim w pełnym wymiarze i robi to mój szwagier. Mam już jednak swoje lata i niedługo zakończę karieręa, a wtedy stanę się bardziej aktywna - powiedziała zawodniczka gazecie „Nettavisen”.

Pięć medali olimpijskich w dorobku Lunde

Lunde jest filarem reprezentacji Norwegii od 2002 roku. Rozegrała w niej 377 meczów i zdobyła pięć medali olimpijskich, w tym trzy złote i dwa brązowe oraz sześć krążków mistrzostw świata - dwa złote, trzy srebrne i brązowy. W mistrzostwach Europy wywalczyła siedem złotych medali i dwa srebrne.