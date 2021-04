"Spółki Skarbu Państwa przekazują rocznie na wsparcie polskiego sportu ponad 200 mln złotych" - powiedział we wtorek minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Okazją do spotkania z dziennikarzami w Warszawie był wypadający we wtorek Międzynarodowy Dzień Sportu.

Spółki Skarbu Państwa nie tylko skupiają się na wypracowaniu zysków, ale także działają w obszarze społecznym. W przypadku sportu ich zaangażowanie jest wielowątkowe. Przejawia się wsparciem poszczególnych sportowców, ale przede wszystkim wsparciem związków sportowych, klubów i poszczególnych imprez. Warto wspomnieć również o wsparciu sportu powszechnego, który pozwala dbać o zdrowie i kondycję, a także sportu dzieci i młodzieży - powiedział Sasin. Reklama Kluby sportowe dostaną wsparcie finansowe. Tarcza 2.0 rozszerzona Zobacz również Skala tego zaangażowania jest naprawdę duża. Spółki Skarbu Państwa przekazują rocznie na wsparcie polskiego sportu ponad 200 mln złotych. Z perspektywy ponad roku funkcjonowania Ministerstwa Aktywów Państwowych i analizy tego co dzieje się w spółkach Skarbu Państwa, możemy powiedzieć, że w tym zakresie (wspierania sportu - PAP) ich rola wykonywana jest dobrze, ale to nie znaczy, że nie może być wykonywana jeszcze lepiej - dodał. Poprawę ma pomóc osiągnąć powołany w ministerstwie zespół, który wypracuje regulacje i zestaw dobrych praktyk dla spółek Skarbu Państwa, aby środki przeznaczane na wsparcie polskiego sportu były wydawane jak najbardziej efektywnie. Na czele tego zespołu, jako społeczny doradca, stanie była minister sportu i wybitna szpadzistka - Danuta Dmowska-Andrzejuk. Wychodzę z takiego założenia, że najlepiej, jeśli tego typu sprawami zajmują się fachowcy. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli współpracować. To jest bardzo dobra wiadomość dla polskiego sportu - podkreślił Sasin. Dużo przed nami i cieszę się, że będę mogła pomagać. Myślę, że to wsparcie można kierować jeszcze lepiej i jeszcze mocniej, szczególnie do sportu powszechnego, tam gdzie przygoda ze sportem się zaczyna. Państwo polskie myśli o sporcie w sposób strategiczny i perspektywiczny, bo to jest proces na lata. Nic nie przychodzi łatwo, a szczególnie wynik sportowy - powiedziała Dmowska-Andrzejuk, która w dorobku ma złoty medal mistrzostwo świata. Sasin zadeklarował na koniec, że wsparcie sportu przez spółki Skarbu Państwa będzie kontynuowane. Takie działanie jest ważne dla Polski, bo poprzez sport budowane jest dobre imię Polski - zwrócił uwagę.