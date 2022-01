WADA zaleciła, by sportowcy jedli wyłącznie w miejscach "atestowanych" przez organizatorów igrzysk, którzy są odpowiedzialni za dostarczenie mięsa bez skażeń substancjami zabronionym. Jak podkreślono, w Chinach często dochodzi do skażenia mięsa minimalnymi ilościami clenbuterolu.

Substancja ta uznawana jest za jeden ze środków dopingowych - powoduje nie tylko spalanie tłuszczu, ale rozszerzenie oskrzeli, czyli zwiększenie objętości oddechowej.

Sportowcy będą w "zamkniętej pętli"

Apel WADA, kierowanej przez Witolda Bańkę, to w pewnym sensie odpowiedź na ostrzeżenie Niemieckiej Agecji Antydopingowej, która wprost wezwała swoich sportowców do unikania jedzenia mięsa i szukania alternatywnych pokarmów w Chinach.

Ze stołowaniem się wyłącznie na terenie wioski olimpijskiej, nie zaś w restauracjach w mieście, podczas tegorocznej rywalizacji olimpijskiej nie powinno być problemu z powodów proceduralnych.Ze względu na pandemię COVID-19 wszyscy sportowcy, trenerzy i działacze po otrzymaniu dwóch kodów QR poświadczających brak zakażenia koronawirusem zostaną włączeni do systemu "zamkniętej pętli", co oznacza, że będą mogli się poruszać wyłącznie między arenami oraz wioską olimpijską specjalnymi pojazdami. Nie będą mogli jej opuszczać do czasu wyjazdu z Pekinu, a złamanie zasad bezpieczeństwa zdrowotnego będzie oznaczało poważne konsekwencje, łącznie z wydaleniem z wioski i zakończeniem rywalizacji.

Igrzyska XXIV Olimpiady odbędą się w dniach 4-20 lutego, natomiast paraolimpiadę zaplanowano od 4 do 13 marca.