Stadion przy Cichej przestał spełniać wymogi

Piłkarze Ruchu niemal przez 90 lat swoje mecze rozgrywali na stadionie przy ul. Cichej. Najpierw z tego obiektu po 80. latach zniknął wyjątkowy zabytek jakim był zegar marki Omega, a następnie kibice. Stadion przestał spełniać wymogi potrzebne do uzyskania licencji na występy w I lidze.

Nowy stadion Ruchu będzie kosztował ponad 400 mln zł

"Niebiescy" ostatni mecze przy Cichej rozegrali w czerwcu i przenieśli się na Stadion Śląski. W "Kotle Czarownic" spędzą kilkanaście najbliższych lat, bo nowy obiekt dla piłkarzy Ruchu ma zostać oddany do użytku dopiero w 20240 roku.

Stadion ma powstać w miejscu starego. Na razie trwa jego rozbiórka. Budowa nowego domu dla piłkarzy Ruchu pochłonie ponad 400 milionów zł.

22 tysiące kibiców będzie mogło oglądać mecze Ruchu z trybun

Na profilu "Nowa Cicha 6" ostatnio podano liczbę kibiców, jaką na meczach pomieści obiekt. Nowy stadion przy Cichej pomieści około 22 tysiące widzów, a trybuny zostaną rozplanowane następująco:

Trybuna główna – ok. 6 tysięcy miejsc

Trybuna przeciwległa – ok. 8 tysięcy miejsc

Trybuny za bramkami – po ok. 4 tysiące miejsc każda

Nowy układ stadionu, obrócony względem obecnego o 90 stopni, pozwolił optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń i zaplanować obiekt, który będzie zarówno funkcjonalny, jak i spójny architektonicznie. Co ważne - zmiana rozmieszczenia trybun nie wpłynie na wygląd zewnętrznej fasady stadionu. Projekt jest obecnie na etapie doprecyzowywania szczegółowych rozwiązań - krok po kroku zbliżamy się do nowego etapu budowy. Nowa Cicha 6 to inwestycja przemyślana i dopasowana do realnych możliwości - ale z ambicją na przyszłość - czytamy na Facebookowym profilu nowego stadionu Ruchu.