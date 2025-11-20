Legia była dla Boruca przepustką do wielkiej kariery

Boruc pierwsze kroki w dorosłym futbolu stawiał w Pogoni Siedlce, której jest wychowankiem. Potem trafił do Legii Warszawa. W stolicy eksplodował jego talent. Stąd trafił do reprezentacji Polski i ruszył na podbój Europy.

W swoim piłkarskim CV może się pochwalić grą dla takich zespołów jak szkocki Celtic Glasgow, włoska Fiorentina, czy angielskie Southampton i Bournemouth.

Boruc na emeryturze znalazł nowe zajęcie

Boruc na koniec kariery ponownie założył bluzę z numerem jeden w warszawskiej Legii. Na emeryturę przeszedł w 2022 roku. Od tego czasu niewiele było o nim słychać. Były bramkarz reprezentacji Polski rzadko udzielał się w mediach i pokazywał publicznie.

Teraz jednak ogłosił, co będzie robił. Boruc wraca do sportu, a konkretnie zajmie się tym, na czym zna się najlepiej, czyli bronieniem. 45-latek wraz z innymi byłymi bramkarzami Legii i reprezentacji Polski, Łukaszem Fabiański i Wojciechem Kowalewskim zaangażował się w projektu "GoalKeepers Federation".

Boruc będzie szkolił swoich następców

W ramach projektu organizowane będą obozy treningowe z udziałem Boruca, Kowalewskiego i Fabiańskiego. Będą one skierowane dla zawodników w wieku 12-17. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy właśnie w Rzeszowie. Przyjechaliśmy oglądać obiekt, który już niedługo, w lutym stanie się naszym domem - poinformował w mediach społecznościowych Boruc.