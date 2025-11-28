Prezes federacji nie dostał wizy

Według irańskich mediów jednym z Irańczyków, który nie dostał zgody na wjazd na teren Stanów Zjednoczonych, jest szef tamtejszej federacji piłkarskiej (FFIRI) Mehdi Taj. Wizę otrzymali natomiast selekcjoner Amir Ghalenoei oraz trzech innych członków delegacji.

Polityka powodem odmowy wjazdu na teren USA

Zdaniem Taja władze USA uniemożliwiły mu przyjazd na ceremonię w Waszyngtonie z powodów politycznych. Rzecznik FFIRI potwierdził na antenie krajowej telewizji, że żaden z przedstawicieli Iranu nie pojawi się w stolicy USA, o czym poinformowano już Międzynarodową Federację Piłki Nożnej (FIFA).

Polacy nadal liczą się w grze o mundial 2026

USA są jednymi ze współgospodarzy mundialu, który zostanie rozegrany 11 czerwca - 19 lipca 2026. Pozostali to Kanada i Meksyk. Iran zakwalifikował się do turnieju finałowego po raz czwarty z rzędu.

O grę na przyszłorocznym mundialu walczy reprezentacja Polski. Podopieczni Jana Urbana w eliminacjach zajęli drugie miejsce w grupie G i o prawo udziału w MŚ 2026 muszą stoczyć batalię w barażach. Ich pierwszym rywalem będzie Albania. Jeśli wygrają, to w decydującym spotkaniu zmierzą się z Ukrainą lub Szwecją.