Kartel przeprowadził ataki odwetowe

El Mencho był najbardziej poszukiwanym szefem kartelu w Meksyku. Przestępcza siatka, którą kierował, obejmowała prawie cały kraj i została uznana przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa za organizację terrorystyczną. Za informację prowadzącą do pojmania El Mencho Stany Zjednoczone oferowały 15 mln dolarów.

Śmierć El Mencho wywołała falę przemocy, członkowie jego kartelu przystąpili bowiem do ataków odwetowych w co najmniej 13 meksykańskich stanach. W popularnym kurorcie Puerto Vallarta w stanie Jalisco przerażeni turyści pokazywali w mediach społecznościowych kłęby ciemnego dymu unoszące się nad zatoką. Linie lotnicze Air Canada, United Airlines, Aeromexico i American Airlines zawiesiły loty w tym rejonie.

Mecze będą rozgrywane w dwóch miastach

W poniedziałek władze poinformowały, że zginęło 60 osób. Szczególnie niebezpiecznie było w Guadalajarze, gdzie odbędą się mecze piłkarskich mistrzostw świata. Mundialowe spotkania będą także rozgrywane w stolicy Meksyku i w Monterrey. Łącznie odbędzie się tam 13 ze 104 meczów mistrzostw świata. Współgospodarzami imprezy są USA i Kanada.

Polacy o mundial powalczą w barażach

Turniej odbędzie się w dniach 11 czerwca - 17 lipca. O tym, czy wystąpi w nim reprezentacja Polski zadecydują marcowe baraże. Biało-czerwoni muszą najpierw pokonać u siebie Albanię (26 marca), a następnie na wyjeździe zwycięzcę meczu Ukraina - Szwecja (31 marca). Jeśli je przebrną, trafią do grupy F z Holandią, Japonią i Tunezją. Z afrykańskim krajem zagraliby w Monterrey.