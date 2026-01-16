Dania nie będzie miała wyjścia

Dania nie uzyskała bezpośredniego awansu do mistrzostw świata. O prawo gry na mundialu w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie będzie walczyć w marcowych barażach. W przypadku zakwalifikowania się i ewentualnej inwazji USA na Grenlandię najprawdopodobniej zbojkotuje turniej.

Rosja powiedziała do kogo należy Grenlandia. Kreml określił sytuację mianem nadzwyczajnej
Nasza federacja piłkarska nie będzie miała wyjścia i będzie musiała tak zrobić, ponieważ byłoby to nieprawdopodobne uczestniczyć w imprezie sportowej, której gospodarzem jest kraj, który militarnie naruszył granice naszego królestwa - wyjaśnił historyk sportowy Svend Rybner dziennikowi ”BT”.

W sytuacji inwazji USA na nasze terytorium, jak podkreśliła nasza premer Mette Fredriksen, zatrzyma się po prostu wszystko w stosunkach z agresorem - dodał.

Reprezentacja Danii koncentruje się na barażach

W barażach do mundialu Dania zmierzy się w półfinale 26 marca w Kopenhadze z Macedonią Północną. Po ewentualnej wygranej 31 marca w finale zagra ze zwycięzcą pary Czechy - Irlandia na wyjeździe.

Śledzimy sytuację polityczną bardzo uważnie i na bieżąco, lecz na dziś jesteśmy skoncentrowani tylko na marcowych barażach - wyjaśniła duńska federacja piłkarska pisemnie redakcji ”BT”.