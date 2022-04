19-latka w swoim trzecim reprezentacyjnym występie weszła na boisko w drugiej połowie. W 72. minucie przyjęła podanie przed polem karnym i płaskim strzałem pokonała bramkarkę rywalek.

Reklama

Rodman, która gra w National Women's Soccer League (NWSL) w zespole mistrza kraju Washington Spirit, swój pierwszy występ w narodowych barwach świętowała w lutym.

Trinity w tym samym miesiącu przedłużyła umowę z klubem, a jej czteroletni kontrakt jest wart 1,1 mln dolarów. Jest najlepiej opłacaną zawodniczką rozgrywek. Podstawowe wynagrodzenie Rodman w sezonie wynosi 281 tys. dolarów, czyli więcej niż gwiazd ligi - 32-letniej Alex Morgan i 36-letniej Megan Rapinoe (obydwie 250 tys. dol.).

Reklama

Rodman została uznana najlepszą debiutantką sezonu 2021. W pierwszym meczu minionych rozgrywek, jako 18-latka, zdobyła jedną z bramek zaledwie po pięciu minutach spędzonych na murawie. W historii NWSL nie było młodszej zawodniczki, która wpisała się na listę strzelców w debiucie.

Rodman kolegą Kim Dzong Una

Jest córką Dennisa Rodmana, który był pięciokrotnym mistrzem NBA - w 1989 i 1990 z Detroit oraz w latach 1996-1998 z Chicago Bulls, u boku Michaela Jordana. Od 1992 do 1998 roku przez siedem sezonów z rzędu był najlepszym zbierającym ligi, co do dziś pozostaje niepobitym rekordem. Jego nazwisko zostało w 2011 roku umieszczone w koszykarskiej Galerii Sław. Na parkiecie wyróżniał się walką o zbiórki, ale też m.in. tatuażami, kolczykami, ekstrawaganckimi fryzurami, a poza boiskiem niekonwencjonalnym sposobem życia. Celebryta kilkakrotnie odwiedził przywódcę Korei Północnej Kim Dzong Una, z którym zawarł bliższą znajomość.