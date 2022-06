Bramki dla biało-czerwonych zdobyli Matty Cash i Piotr Zieliński, a dla gospodarzy Davy Klaassen i Denzel Dumfries. W doliczonym czasie gry rzutu karnego dla Holendrów nie wykorzystał Memphis Depay - trafił w słupek.

Reklama

Olbrzymie podziękowania dla polskich kibiców, dzięki którym w Rotterdamie graliśmy jak u siebie. Nasi piłkarze także pokazali dziś charakter. Remis 2:2 z Holandią szanujemy, ale przed nami jeszcze dużo pracy. Teraz wracamy do Polski. Do zobaczenia na PGE Narodowym - napisał prezes Kulesza na Twitterze.

Po trzech kolejkach w grupie 4 dywizji A biało-czerwoni mają cztery punkty i zajmują trzecie miejsce.

W niedzielę wrócą do Warszawy, gdzie we wtorek podejmą na PGE Narodowym Belgię. Ostatnie dwa spotkania LN - z Holandią u siebie i z Walią na wyjeździe - zagrają we wrześniu.