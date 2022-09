Po czwartkowej serii spotkań Kazachstan, jako druga reprezentacja po Grecji, zapewniła sobie awans do dywizji B. Kazachowie w meczu C3 rozegranym na Astana Arenie pokonali Białoruś 2:1. Pomocnik gospodarzy Aschat Tagybergen już w doliczonym czasie drugiej połowy ujrzał drugą żółtą kartkę i w efekcie musiał opuścić boisko.

Z podobnej promocji mogli się cieszyć Turcy, który podejmując Luksemburg w C1 zafundowali, przy walnym współudziale rywali, kibicom przybyłym na trybuny Basaksehir Fatih Terim Stadium grad bramek. Z remisu 3:3 bardziej powinni być zadowoleni gospodarze, którzy trzeciego gola zdobyli w 87. minucie.

Wyniki, program i tabele grup piłkarskiej Ligi Narodów:



grupa A4



czwartek, 22 września

Polska - Holandia 0:2 (0:1)

Belgia - Walia 2:1 (2:0)



niedziela, 25 września

Walia - Polska (Cardiff, godz. 20.45)

Holandia - Belgia (Amsterdam, 20.45)



1. Holandia 5 4 1 0 13-6 13

2. Belgia 5 3 1 1 11-7 10

3. Polska 5 1 1 3 5-12 4

4. Walia 5 0 1 4 6-10 1



grupa A1



czwartek, 22 września

Francja - Austria 2:0 (0:0)

Chorwacja - Dania 2:1 (0:0)



niedziela, 25 września

Dania - Francja (Kopenhaga, 20.45)

Austria - Chorwacja (Wiedeń, 20.45)



Tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Chorwacja 5 3 1 1 5-5 10

2. Dania 5 3 0 2 7-5 9

3. Francja 5 1 2 2 5-5 5

4. Austria 5 1 1 3 5-7 4



grupa C1



czwartek, 22 września

Turcja - Luksemburg 3:3 (2:2)

Litwa - Wyspy Owcze 1:1 (1:1)



niedziela, 25 września

Luksemburg - Litwa (Luksemburg, 20.45)

Wyspy Owcze - Turcja (Torshavn, 20.45)



1. Turcja 5 4 1 0 17-3 13 - awans do dywizji B

2. Luksemburg 5 2 2 1 8-7 8

3. Wyspy Owcze 5 1 2 2 5-9 5

4. Litwa 5 0 1 4 2-13 1 - baraż o utrzymanie



grupa C3



czwartek, 22 września

Kazachstan - Białoruś 2:1 (1:1)

Słowacja - Azerbejdżan 1:2 (0:1)



niedziela, 25 września

Słowacja - Białoruś (Backa Topola, 18.00)

Azerbejdżan - Kazachstan (Baku, 18.00)



1. Kazachstan 5 4 1 0 8-3 13 - awans do dywizji B

2. Azerbejdżan 5 2 1 2 4-4 7

3. Słowacja 5 2 0 3 4-5 6

4. Białoruś 5 0 2 3 2-6 2 - baraż o utrzymanie



grupa D1



czwartek, 22 września

Łotwa - Mołdawia 1:2 (0:2)

Liechtenstein - Andora 0:2 (0:1)



niedziela, 25 września

Andora - Łotwa (Andorra la Vella, 15.00)

Mołdawia - Liechtenstein (Kiszyniów, 15.00)



1. Łotwa 5 4 0 1 11-4 12

2. Mołdawia 5 3 1 1 8-6 10

3. Andora 5 2 1 2 5-6 7

4. Liechtenstein 5 0 0 5 1-9 0



Pozostałe grupy:



grupa A2



sobota, 24 września

Czechy - Portugalia (Praga, 20.45)

Hiszpania - Szwajcaria (Saragossa, 20.45)



wtorek, 27 września

Portugalia - Hiszpania (Braga, 20.45)

Szwajcaria - Czechy (St. Gallen, 20.45)



1. Hiszpania 4 2 2 0 6-3 8

2. Portugalia 4 2 1 1 7-2 7

3. Czechy 4 1 1 2 4-7 4

4. Szwajcaria 4 1 0 3 2-7 3



grupa A3



piątek, 23 września

Włochy - Anglia (Mediolan, 20.45)

Niemcy - Węgry (Lipsk, 20.45)



poniedziałek, 26 września

Węgry - Włochy (Budapeszt, 20.45)

Anglia - Niemcy (Londyn, 20.45)



1. Węgry 4 2 1 1 7-3 7

2. Niemcy 4 1 3 0 8-5 6

3. Włochy 4 1 2 1 5-7 5

4. Anglia 4 0 2 2 1-6 2



grupa B1



środa, 21 września

Szkocja - Ukraina 3:0 (0:0)



sobota, 24 września

Armenia - Ukraina (Erywań, 15.00)

Szkocja - Irlandia (Glasgow, 20.45)



wtorek, 27 września

Irlandia - Armenia (Dublin, 20.45)

Ukraina - Szkocja (Kraków, 20.45)



1. Szkocja 4 3 0 1 9-4 9

2. Ukraina 4 2 1 1 5-4 7

3. Irlandia 4 1 1 2 4-3 4

4. Armenia 4 1 0 3 2-9 3



grupa B2



sobota, 24 września

Izrael - Albania (Tel Awiw, 20.45)



wtorek, 27 września

Albania - Islandia (Tirana, 20.45)



1. Izrael 3 1 2 0 6-5 5

2. Islandia 3 0 3 0 5-5 3

3. Albania 2 0 1 1 2-3 1

4. Rosja 0 0 0 0 0-0 0 - zdyskwalifikowana



grupa B3



piątek, 23 września

Bośnia i Herc. - Czarnogóra (Zenica, 20.45)

Finlandia - Rumunia (Helsinki, 20.45)



poniedziałek, 26 września

Rumunia - Bośnia i Herc. (Bukareszt. 20.45)

Czarnogóra - Finlandia (Podgorica, 20.45)



1. Bośnia i Herc. 4 2 2 0 6-4 8

2. Czarnogóra 4 2 1 1 6-3 7

3. Finlandia 4 1 1 2 5-5 4

4. Rumunia 4 1 0 3 1-6 3



grupa B4



sobota, 24 września

Słowenia - Norwegia (Lublana, 18.00)

Serbia - Szwecja (Belgrad, 20.45)



wtorek, 27 września

Norwegia - Serbia (Oslo, 20.45)

Szwecja - Słowenia (Solna, 20.45)



1. Norwegia 4 3 1 0 6-3 10

2. Serbia 4 2 1 1 7-4 7

3. Szwecja 4 1 0 3 5-6 3

4. Słowenia 4 0 2 2 3-8 2



grupa C2



sobota, 24 września

Irlandia Płn. - Kosowo (Belfast, 18.00)

Cypr - Grecja (Larnaka, 20.45)



wtorek, 27 września

Grecja - Irlandia Płn. (Ateny, 20.45)

Kosowo - Cypr (Prisztina, 20.45)



1. Grecja 4 4 0 0 7-0 12 - awans do dywizji B

2. Kosowo 4 2 0 2 5-5 6

3. Irlandia Płn. 4 0 2 2 4-6 2

4. Cypr 4 0 2 2 2-7 2



grupa C4



piątek, 23 września

Gruzja - Macedonia Płn. (Tbilisi, 18.00)

Bułgaria - Gibraltar (Razgrad, 20.45)



poniedziałek, 26 września

Macedonia Płn. - Bułgaria (Skopje, 20.45)

Gibraltar - Gruzja (Gibraltar, 20.45)



1. Gruzja 4 3 1 0 12-2 10

2. Macedonia Płn. 4 2 1 1 7-4 7

3. Bułgaria 4 0 3 1 4-7 3

4. Gibraltar 4 0 1 3 1-11 1



grupa D2



piątek, 22 września

Estonia - Malta (Tallinn, 18.00)



poniedziałek, 26 września

San Marino - Estonia (Serravalle, 20.45)



1. Estonia 2 2 0 0 4-1 6

2. Malta 3 2 0 1 4-2 6

3. San Marino 3 0 0 3 0-5 0