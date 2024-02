Polacy nie trafili do "grupy śmierci"

Biało-czerwoni, którzy w poprzedniej edycji LN zajęli trzecie miejsce w swojej grupie najwyższej dywizji, za Holandią, Belgią, a przed Walią, podczas czwartkowej ceremonii w Paryżu losowani byli z trzeciego koszyka.

Z pierwszego trafili na Chorwację, z drugiego na Portugalię, a z ostatniego na Szkocję. Te drużyny utworzyły grupę A1.

Reklama

Reklama

Losowanie mogło potoczyć się różnie. Nie uważam rezultatu za zły. Czekają nas ciekawe spotkania. Trudno mówić o grupie śmierci, bo myślę, że niektóre są jeszcze silniejsze – powiedział po czwartkowym losowaniu Probierz, cytowany na stronie PZPN "Łączy nas piłka".

Jak podkreślił, nie można przystępować do rywalizacji wyłącznie z myślą o utrzymaniu się w najwyższej dywizji.

Piłka nożna to sport, w którym trzeba walczyć o zwycięstwo. Liczy się to, aby nasz zespół był maksymalnie przygotowany. Jesteśmy na etapie zmiany pokoleniowej. Wchodzący do kadry zawodnicy muszą udowodnić, że stać ich na grę na wysokim poziomie. Musimy zrobić wszystko, by wygrywać. Nie można przystępować do walki z myślą o utrzymaniu w dywizji – zaznaczył.

Jak dodał, biało-czerwoni zagrają z drużynami prezentującymi różne style.

Reklama

Ale musimy przede wszystkim skupiać się na sobie. Zawodnicy muszą regularnie grać w swoich klubach. Najważniejsze teraz dla nas są mecze barażowe o awans do turnieju finałowego mistrzostw Europy. Dopiero później skupimy się na rywalach w jesiennej Lidze Narodów – zakończył Probierz.

Hiszpanie bronią trofeum

To będzie czwarta edycja LN. Pierwszą wygrała Portugalia (sezon 2018/19), drugą - Francja (2020/21), a trzecią, zakończoną w czerwcu 2023 roku - Hiszpania.

Dywizje A, B i C składają się z 16 drużyn, tworzących cztery grupy czterozespołowe, zaś teoretycznie najsłabsza dywizja D - z sześciu zespołów przydzielonych do dwóch grup po trzy drużyny.

Faza grupowa rozpocznie się 5-7 września, a zakończy (6. kolejka) - 17-19 listopada.

Zwycięzcy i wicemistrzowie grup najwyższej dywizji wezmą udział w ćwierćfinałach (20-25 marca). Lepsi z tych dwumeczów zakwalifikują się do turnieju Final Four.

Natomiast zespoły z ostatnich miejsc w grupach dywizji A spadną bezpośrednio do dywizji B, a drużyny z trzecich lokat w grupach dywizji A zagrają baraże z wicemistrzami grup dywizji B.