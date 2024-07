Dr Barbara Mrozińska napisała w mediach społecznościowych, że Robert Lewandowski kupił dyplom w prywatnej uczelni w Łodzi. Głos w tej sprawie zabrał były agent kapitana reprezentacji Polski. "Znając Lewandowskiego, jego otoczenie, jego żonę, to dla mnie to jest wiarygodne, co piszą media. On mógł ten dyplom kupić" - powiedział Cezary Kucharski.