Chaos w defensywie i źle zorganizowane fazy przejściowe każą krytycznym okiem spojrzeć na pracę selekcjonera. Co Michał Probierz powinien zrobić, by wycisnąć więcej z polskich piłkarzy? A może to prostu kwestia ich słabych umiejętności indywidualnych?

W jakim miejscu znalazła się reprezentacja Polski? Czy Maxi Oyedele powinien pójść w odstawkę? Czy Jan Bednarek zawalił mecz z Portugalią bardziej niż inni? Czy mamy w odwodzie zawodników, którzy mogą odmienić grę Biało-Czerwonych?

Rozmowa Piotra Nowaka i Michała Ignasiewicza.