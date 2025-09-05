Prezes PZPN mówi o kroku w dobrą stronę

Holandia prowadziła od 28. minuty po trafieniu Denzela Dumfriesa, a w 80. wyrównał pięknym strzałem Matty Cash i w debiucie Urban w roli selekcjonera reprezentacji Polski zdobyliśmy cenny punkt na trudnym terenie.

Tak zaangażowaną reprezentację chcemy oglądać. Pierwszy krok został postawiony w dobrym kierunku. Teraz gramy o trzy punkty z Finlandią. Do zobaczenia w Chorzowie! - przekazał na platformie X Kulesza.

Reprezentacja Polski awansowała na drugie miejsce w grupie

Po meczu w Rotterdamie Holandia i Polska mają po siedem punktów, podobnie jak Finlandia, która w czwartek grała tylko towarzysko z Norwegią i przegrała 0:1. Tyle że Holandia zapracowała na ten dorobek w trzech meczach, a Polska i Finlandia, które zmierzą się w niedzielę w Chorzowie - w czterech.

Rekordowa liczba uczestników mundialu

Drużyny z pierwszych miejsc każdej z grup awansują bezpośrednio do przyszłorocznych mistrzostw świata, które zostaną rozegrane w USA, Kanadzie i Meksyku. Reprezentacje z drugich miejsc trafią do baraży, w których dołączy do nich czterech najlepszych zwycięzców grup Ligi Narodów.

Zaplanowany na 11 czerwca - 19 lipca 2026 roku mundial odbędzie się - po raz pierwszy w historii - z udziałem 48 krajów.