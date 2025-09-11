UEFA doceniła PZPN

Decyzję o przyznaniu PZPN organizacji finału Ligi Mistrzów kobiet podjął w czwartek obradujący w Tiranie Komitet Wykonawczy Europejskiej Unii Piłki Nożnej (UEFA). Kolejny raz UEFA doceniła PZPN! Finał Ligi Mistrzyń 26/27 odbędzie się na PGE Narodowy! Dziękuję za zaufanie. Jak zawsze staniemy na wysokości zadania - napisał w mediach społecznościowych Kulesza.

PGE Narodowy wygrał z Camp Nou

Warszawa pokonała starających się o przyznanie organizacji Ligi Mistrzów kobiet 2026/27 Camp Nou (Barcelona, Hiszpania), St. Jakob-Park (Bazylea, Szwajcaria) oraz Principality Stadium (Cardiff, Walia).

Finał Ligi Mistrzów 2026/27 mężczyzn odbędzie się w stolicy Hiszpanii Madrycie na Estadio Riyadh Air Metropolitano, a Superpuchar Europy 2026 na Red Bull Arenie w austriackim Wals-Siezenheim.

Finał futsalowej Ligi Mistrzów w Pesaro

UEFA zdecydowała także, że w 2027 roku mistrzostwa Europy w futsalu kobiet odbędą się w Chorwacji, mistrzostwa Europy w futsalu U-19 w Kazachstanie. Natomiast finał futsalowej Ligi Mistrzów we włoskim Pesaro.