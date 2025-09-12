Legia i Raków chciały kupić Blanutę

Blanuta wzbudził zainteresowanie Legii Warszawa w maju 2025 roku. Wówczas klub z Łazienkowskiej złożyła ofertę za napastnika, ale transakcja nie doszła do skutku z powodu niemożności rozłożenia płatności na raty.

Legia nie była jedyną polską drużyną, która była zainteresowana transferem Rumuna. Blanutę do siebie sprowadzić chciał też Raków Częstochowa, ale i w tym przypadku do transakcji nie doszło.

Piłkarz Dynama publikował prorosyjskie treści

Większą determinacją wykazało się Dynamo Kijów. Ukraińcy zapłacili około dwóch milionów euro i ściągnęli Rumuna do siebie. Transfer piłkarza jednak nie spodobał się kibicom Dynama. W internecie nic nie ginie. Fani szybko odnaleźli, że 22-latek w swoich mediach społecznościowych publikował prorosyjskie treści.

Blanuta udostępniał nagrania z propagandystami Kremla. Jego partnerka natomiast publikowała filmiki o Związku Radzieckim. To nie wszystko. Jeden z pracowników byłego klubu (FC U Craiova) rumuńskiego piłkarza ujawnił, że Blanuta był otwarty na transfer do Rosji.

Fani Dynama strzelają do tarczy z wizerunkiem Rumuna

Dla kibiców klubu, który jest pogrążony w wojnie z rosyjskim agresorem to było zdecydowanie za dużo. Blanuta stał się dla nich wrogiem. Fani Dynama domagają się rozwiązania kontraktu z zawodnikiem. W internecie pojawiło się nagranie, na którym widać jak najzagorzalsi sympatycy klubu z Kijowa strzelają do tarczy z wizerunkiem Rumuna.

Piłkarz przeprosił, ale kibicom to nie wystarcza

Już po wybuchu afery Blanuta nagrał wideo z przeprosinami. W nagraniu Rumun zagrzewa ukraińskich żołnierzy do walki o niepodległość swojego kraju.

To jednak nie zmieniło stosunku kibiców do zawodnika. Przeprosiny piłkarza nic dla nich nie znaczą i nadal domagają się jego odejścia. Władze Dynama nie podjęły jeszcze decyzji, czy Blanuta zostanie w klubie.