Śląsk Wrocław poprzedni sezon zakończył na "pudle". Wicemistrzowie Polski jednak fatalnie weszli w nowe rozgrywki. Jak na razie ani razu nie zdobyli kompletu punktów.

Śląsk nie załatał dziury po odejściu Exposito

W efekcie podopieczni Jacka Magiery zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Czy kibice drużyny ze stolicy Dolnego Śląska mogą liczyć, że sytuacja ich ukochanego zespołu szybko się poprawi?

Widoków na wyjście z kryzysu nie ma. Przed sezonem Śląsk opuścił najlepszy snajper zespołu, król strzelców Ekstraklasy i lider drużyny. Dziura po Eriku Exposito jest wielka i nawet w małym stopniu nie udało się jej zasypać.

Śląsk sięgnał dna

Godnego następcy Hiszpana w kadrze Śląska w tej chwili nie ma. To nie jedyny problem Magiery. Kilka dni temu 47-letni szkoleniowiec musiał się pożegnać z kolejnym z kluczowych piłkarzy.

Tym razem Wrocław opuścił Matias Nahuel Leiva, który zdecydował się na transfer do Izraela. Pozbawiony swoich gwiazd Śląsk w 9. kolejce Ekstraklasy pojechał na mecz z rozpędzonym Lechem Poznań. Pogromu nie było, ale porażka 0:1 i jednoczesne zwycięstwo Stali Mielec sprawiło, że wrocławianie spadli na ostatnie miejsce w tabeli.

Jeśli Magiera nie znajdzie szybko recepty na wydobycie drużyny z kryzysu, to Śląsk na dłużej może zakotwiczyć na dnie, a on sam będzie musiał rozglądać się za nową pracą.

Słabe wyniki i tragiczne statystyki Legii

Bezrobotny wkrótce może stać się też Goncalo Feio. Portugalczyk miał być w Legii Warszawa trenerem na lata, a wszystko wskazuje na to, że będzie nim tylko do końca lata.

Legia tydzień temu w kiepskim stylu przegrała na Łazienkowskiej z Rakowem Częstochowa oddając w całym meczu trzy celne strzały. Natomiast w miniony piątek było jeszcze gorzej. Tym razem legioniści ulegli w Szczecinie miejscowej Pogoni także 0:1, ale na ich bramkę w całym meczu tylko raz trafili w światło bramki!

Zwolnienie Feio będzie porażką Zielińskiego

Drużyna, która w założeniach oraz deklaracjach miała w tym sezonie walczyć o odzyskanie mistrzowskiego tytułu ma już osiem punktów straty do prowadzącego w tabeli Lecha Poznań.

Cierpliwość kibiców Legii do Feio już się wyczerpała. Na internetowych forach fani "wojskowych" apelują do szefów klubu o szybką reakcję i zwolnienie Portugalczyka nim będzie za późno i szanse na tytuł zostaną kompletnie pogrzebane.

Legia w najbliższej kolejce zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Czy brak kompletu punktów będzie oznaczał koniec projektu Feio w stolicy? Gdyby tak się stało, to będzie to porażka dyrektora sportowego, Jacka Zielińskiego oraz zarazem przyznanie się przez niego do błędu, jakim było zwolnienie na wiosnę Kosty Runjaica i zastąpienie go trenerskim "żółtodziobem" z kontrowersyjną przeszłością.