Ukrainiec związał się kontraktem do końca bieżącego sezonu, z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata - poinformował białostocki klub. Miroslaw Mazur jest wychowankiem Dynama Kijów, ale w "dorosłej" piłce nożnej grał już gdzie indziej - w kijowskim Arsenale, Worskle Połtawa, mołdawskim Sfintulu, a przez ostatni rok - na zapleczu szwedzkiej ekstraklasy w barwach Umea FC.

Reklama

Nowy zawodnik ma zwiększyć konkurencję wśród stoperów. Obecnie pierwszym wyborem są: Chorwat Ivan Runje, Rumun Bogdan Tiru oraz Błażej Augustyn, ale w pierwszej części sezonu były mecze, w których żaden z nich nie mógł wystąpić czy to z powodu kontuzji, choroby czy nadmiaru kartek. W zimowej przerwie do zespołu wrócił też z wypożyczenia do Arki Gdynia Bartosz Kwiecień.

"Jestem młodym piłkarzem, niedawno skończyłem 22 lata i ciągle chcę się uczyć oraz rozwijać. W +Jadze+ będę miał dobre warunki, aby stawać się coraz lepszym. To dobry zespół, o wysokiej jakości, z dobrymi zawodnikami" - powiedział Mazur po podpisaniu kontraktu, cytowany przez klubowe media.

Białostocki klub poinformował też we wtorek o wypożyczeniu do pierwszoligowej Puszczy Niepołomice Mateusza Wyjadłowskiego. 21-letni skrzydłowy trafił do Jagiellonii w sierpniu ubiegłego roku z drugoligowej Garbarni Kraków, ale dotąd nie zdołał przebić się na stałe do podstawowego składu; w pierwszej części sezonu zanotował występy w trzech meczach ekstraklasy i w jednym w Pucharze Polski.