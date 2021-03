Legia wygrała we Wrocławia i zwiększyła przewagę nad drugą w tabeli Pogonią Szczecin do siedmiu punktów. Dla Śląska była to pierwsza w tym sezonie porażka na własnym stadionie.

Pierwszy szanse na oddanie groźnego strzału wypracował Śląsk, ale po dośrodkowaniu Guillermo Cotugno w polu karnym Lubambo Musonda nie trafił w piłkę. Kolejne fragmenty optycznie należały do przyjezdnych, którzy dłużej utrzymywali się przy piłce i częściej gościli w pobliżu pola karnego gospodarzy. Reklama Pogoń nie może wybudzić się z zimowego snu. Lech wygrał trzeci raz z rzędu Zobacz również Legia nie potrafiła jednak wykreować sobie sytuacji bramkowej i groźnie w pierwszej połowie było właściwie tylko raz, kiedy Paweł Wszołek zagrał do Bartosza Kapustki, ale jego strzał w ostatniej chwili jeden z rywali zablokował. Z czasem spotkanie się wyrównało i chociaż było toczone w szybkim tempie, brakowało okazji do strzelenia gola. Goście do przerwy nie oddali ani jednego celnego strzału, a ze strony Śląska próbował zaskoczyć Artura Boruca przede wszystkim Robert Pich, ale za każdym razem bramkarz Legii pewnie łapał piłkę. Już pod koniec pierwszej połowy tempo wyraźnie spadło i po przerwie nic się nie zmieniło. Dużo było gry w środkowej strefie i żadna z drużyn nie potrafiła uzyskać przewagi. Legia w tym okresie zagroziła bramce Śląska dopiero po stałym fragmencie gry. Po dośrodkowaniu do piłki doszedł Tomas Pekhart, ale trafił w słupek. W odpowiedzi Bartłomiej Pawłowski fatalnie spudłował z pola karnego, a uderzenie Picha Boruc zdołał odbić. Kilka chwil później goście wyprowadzili kontratak. Wszołek zdecydował się na indywidualną akcję, którą wykończył strzałem. Łukasz Bejger spóźnił się z interwencją, piłka odbiła się od słupka i wpadła do bramki. Było to pierwsze celne uderzenie przyjezdnych. Gol niewiele zmienił w obrazie gry. Co prawda Śląsk starał się atakować większą liczbą zawodników, ale widać było, że boi się kolejnych kontrataków rywali. Legia grała spokojniej, ale i tak powinna zdobyć drugiego gola po błędzie Bejgera. Młody obrońca Śląska tak podawał do kolegi z drużyny, że piłkę przejął Pekhart i znalazł się sam na sam z Matusem Putnockym. Uderzył płasko, ale bramkarz Śląska nie dał się zaskoczyć. Wrocławianie takiej szansy nie mieli, ale i tak mogli doprowadzić do remisu. Najpierw Mathieu Scalet uderzał z pola karnego i tylko ofiarna interwencja jednego z obrońców Legii uratowała ją od utraty gola. W ostatniej akcji meczu idealną okazję miał Mateusz Praszelik, ale uderzył lekko i Boruc bez problemu złapał piłkę. Śląsk Wrocław – Legia Warszawa 0:1 (0:0)Bramka: 0:1 Paweł Wszołek (64)Żółta kartka – Śląsk Wrocław: Łukasz Bejger, Robert Pich, Guillermo Cotugno; Legia Warszawa: Artem Szabanow, Artur BorucSędzia: Sebastian Jarzębak (Bytom) Mecz bez udziału publicznościŚląsk Wrocław: Matus Putnocky – Guillermo Cotugno (85. Mateusz Praszelik), Łukasz Bejger, Mark Tamas, Dino Stiglec – Lubambo Musonda, Patryk Janasik, Mathieu Scalet, Robert Pich (78. Waldemar Sobota), Bartłomiej Pawłowski (71. Marcel Zylla) – Erik Exposito (78. Fabian Piasecki)Legia Warszawa: Artur Boruc – Josip Juranovic, Mateusz Wieteska, Artem Szabanow – Paweł Wszołek, Bartosz Slisz, Walerian Gwilia, Bartosz Kapustka, Filip Mladenovic - Rafael Lopes, Szymon Włodarczyk (50. Tomas Pekhart) Wyniki meczów 20. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej: 2021-03-05: Wisła Kraków - Górnik Zabrze 0:0 2021-03-06: KGHM Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok 3:0 (0:0) Raków Częstochowa - Cracovia Kraków 0:0 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Lechia Gdańsk 2:2 (1:1) 2021-03-07: Śląsk Wrocław - Legia Warszawa 0:1 (0:0) Pogoń Szczecin - Lech Poznań 0:1 (0:1) Piast Gliwice - PGE FKS Stal Mielec 2:1 (0:1) Pozostałe mecze kolejki 2021-03-08: Warta Poznań - Wisła Płock (18.00) Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek) 1. Legia Warszawa 20 13 3 4 34-20 42 +14 2. Pogoń Szczecin 20 10 5 5 24-13 35 +11 3. Raków Częstochowa 20 10 5 5 30-20 35 +10 4. Lechia Gdańsk 20 9 3 8 27-24 30 +3 5. KGHM Zagłębie Lubin 20 8 5 7 26-22 29 +4 6. Lech Poznań 20 7 7 6 28-25 28 +3 7. Śląsk Wrocław 20 8 4 8 24-21 28 +3 8. Górnik Zabrze 20 8 4 8 23-22 28 +1 9. Piast Gliwice 20 7 6 7 26-23 27 +3 10. Wisła Kraków 20 6 7 7 30-26 25 +4 11. Jagiellonia Białystok 20 7 4 9 26-32 25 -6 12. Warta Poznań 19 7 2 10 18-22 23 -4 13. Wisła Płock 19 6 5 8 25-30 23 -5 14. Cracovia Kraków 20 5 9 6 21-24 19 -3 15. Podbeskidzie Bielsko-Biała 20 4 6 10 20-44 18 -24 16. PGE FKS Stal Mielec 20 3 7 10 21-35 16 -14 W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze *) Cracovia ukarana odjęciem pięciu punktów za korupcję Mecze w następnej kolejce 2021-03-12: Cracovia Kraków - Śląsk Wrocław (18.00) Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin (20.30) 2021-03-13: Wisła Płock - Raków Częstochowa (15.00) Lechia Gdańsk - Wisła Kraków (17.30) Legia Warszawa - Warta Poznań (20.00) 2021-03-14: Górnik Zabrze - KGHM Zagłębie Lubin (15.00) Lech Poznań - Piast Gliwice (17.30) 2021-03-15: PGE FKS Stal Mielec - Podbeskidzie Bielsko-Biała (18.00)