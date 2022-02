Przed rozpoczęciem gry piłkarze obu śląskich drużyn robili sobie na murawie wspólne zdjęcie z ukraińską flagą i transparentem "Stop War".

Reklama

Choć kibice obu ekip siedzący po przeciwległych stronach stadionu dawali z siebie wszystko, by zachęcić swoich ulubieńców do zdobywania goli, to w pierwszej połowie nie zobaczyli zbyt wielu ciekawych akcji.

Bramkarz Górnika obronił uderzenie Michała Chrapka z rzutu wolnego, a Frantisek Plach nawet nie musiał interweniować, kiedy w dogodnej pozycji uderzył Dariusz Pawłowski, bo piłkę przeleciała obok słupka.

Reklama

"Wydarzeniem" pierwszej części spotkania był niewielki pokaz pirotechniczny na trybunie sympatyków gospodarzy.

Po przerwie na mocno sfatygowanej murawie trwała "twarda walka o ligowe punkty". Bez groźnych sytuacji, za to z dużą dawką niedokładności w grze. Kilka rac odpalili tym razem kibice Górnika.

Losy spotkania mógł rozstrzygnąć w 87. minucie Jakub Czerwiński. Kapitan Piasta potężnie uderzył, ale Daniel Bielica zdołał odbić piłkę i mecz skończył się bezbramkowym remisem.

Piast Gliwice - Górnik Zabrze 0:0

Żółta kartka - Piast Gliwice: Tihomir Kostadinov. Górnik Zabrze: Dariusz Pawłowski

Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław)

Widzów: 4 747

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Tomas Huk, Jakub Czerwiński, Ariel Mosór - Arkadiusz Pyrka, Tom Hateley, Michał Chrapek, Jakub Holubek - Rauno Sappinen (65. Tihomir Kostadinov), Kamil Wilczek (74. Alberto Toril), Damian Kądzior (90. Kristopher Vida)

Górnik Zabrze: Daniel Bielica - Przemysław Wiśniewski, Rafał Janicki, Adrian Gryszkiewicz - Dariusz Pawłowski, Krzysztof Kubica (62. Dariusz Stalmach), Alasana Manneh, Erik Janza - Robert Dadok, Piotr Krawczyk, Bartosz Nowak (62. Mateusz Cholewiak)