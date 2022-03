W mieleckim zespole będzie grać z numerem 34. na koszulce.

Swoją przygodę z piłką nożną rozpoczął w DKS Dobre Miasto i drużynie Stomilu Olsztyn, skąd później trafił do niemieckiego Wolfsburga. Tam w latach 2014–2017 był zawodnikiem rezerwowym. Kolejnym krokiem w karierze Oskara był holenderski klub FC Twente. W 2017 roku zasilił drugoligowy zespół Karlsruher SC. Po tym etapie wrócił do polskiej ligi, będąc zawodnikiem Wisły Płock, a następnie został wypożyczony do Arki Gdynia. W 2020 r. był piłkarzem Rakowa Częstochowa a w 2021 roku podpisał kontrakt z południowokoreańskim zespołem Jeju United FC, skąd trafił do Mielca - przypomniano w poniedziałkowym komunikacie Stali.

Zawodnik zapewnił, że jego problemy zdrowotne, to już przeszłość. Ostatnio trenowałem indywidualnie - wyjaśnił.

Przyznał, że pod względem kondycyjnym nie jest tak przygotowany do gry jak inni gracze Stali, ale chce to szybko nadrobić.

Ostatnie dni były dla mnie bardzo "dynamiczne". Nie przypuszczałem, że zostanę w Polsce - powiedział 26-latek dla oficjalnej strony klubowej.

Stal w tabeli zajmuje 8. miejsce z dorobkiem 32 punktów. Następne spotkanie ligowe rozegra 14 marca. Na wyjeździe zmierzy się wówczas z Rakowem Częstochowa.