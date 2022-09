Wcześniej do Rakowa Częstochowa przeszedł Bartosz Nowak, Krzysztof Kubica – do włoskiego Benevento Calcio, a 16-letni Dariusz Stalmach do innego klubu w Italii - AC Milan.

24-letni Manneh w lipcu 2019 został przez śląski klub wykupiony z hiszpańskiej Barcelony, gdzie trenował w zespołach młodzieżowych. Przyszedł do Górnika z bułgarskiego Etyru Wielkie Tyrnowo, dokąd był wypożyczony z "Barcy".

W środę podpisał kontrakt z Odense.

Będę tu trzy lata i cieszę się z tego. Kibice już do mnie napisali, że powinienem przyjechać, a kilku powitało mnie w klubie. To pokazuje, że mnie chcą, ale sam uważam, że muszę się wykazać - powiedział zawodnik, cytowany przez klubowe media.

Autor: Piotr Girczys