Jest pod opieką lekarzy i fizjoterapeutów. To problem z kostką, z którym sobie poradzimy. Ktoś go zastąpi, już nie raz graliśmy bez Lukasa. To normalna rzecz – dodał Urban.

W trakcie reprezentacyjnej przerwy w wygranym 2:1 sparingu z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza zagrał portugalski pomocnik Filip Nascimento. Zaliczył pierwszy występ w zabrzańskich barwach i zdobył gola. W rundzie wiosennej minionego sezonu – jako gracz Radomiaka - leczył kontuzję, w czerwcu jego kontrakt wygasł. W Zabrzu podpisał dwuletnią umowę, ale długo nie był gotowy do gry.

Piłkarz po tak długiej przerwie potrzebuje rytmu meczowego. Zagrał w sparingu, czuje się dobrze, trenuje cały czas z drużyną, ale na ligowy występ od pierwszej minut jest jeszcze za wcześnie – stwierdził szkoleniowiec.

Przyznał, że mecz z Rakowem stanowi wyzwanie dla każdego rywala.

Każdy chce pokonać mistrza Polski, to normalna rzecz. Raków to zespół bardzo dobrze poukładany, grający w jednym systemie od lat. Powiedziałem chłopakom, że jeśli chcemy w niedzielę zdobyć punkty, musimy zagrać najlepszy mecz w sezonie. Pokazaliśmy, że potrafimy grać z silnymi drużynami – zaznaczył Urban.

Podkreślił, że starcie z tak wymagającym rywalem może napędzić jego zespół.

Raków jest bardzo mocny u siebie, ale na wyjeździ zanotował porażki. W niedzielę zrobimy wszystko, by doznał kolejnej – zakończył trener.

Autor: Piotr Girczys