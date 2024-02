Ernest Muci nie wsiadł do autokaru i nie pojechał z Legią Warszawa do Chorzowa na mecz z miejscowym Ruchem. Piłkarz aktualnie jest w drodze do Stambułu. Albańczyk już wkrótce będzie grał w barwach swojej nowej drużyny. Wicemistrzowie Polski na jego transferze zarobią rekordową kwotę.