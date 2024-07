Wytyczne, które otrzymali przed startem nowego sezonu polscy sędziowie były już stosowane na Euro 2024. Teraz będą wprowadzone do krajowych rozgrywek.

Tylko kapitan może rozmawiać z sędzią

PZPN opublikował listę zmian w przepisach. Najważniejsze dotyczą tego, że sędzia powinien wytłumaczyć kapitanowi drużyny podjętą istotną decyzję - również po analizie VAR.

• Tylko kapitan może rozmawiać z sędzią podczas wyjaśniania decyzji z zachowaniem wzajemnego szacunku

• Zawodnik ignorujący rolę kapitana i/lub zbliżający się do sędziego, wykazujący jakiekolwiek oznaki braku szacunku lub sprzeciwu, zostanie ukarany żółtą kartką. Reakcja sędziego będzie stanowcza i konsekwentna

PZPN przygotował specjalną prezentację

W prezentacji, którą przygotował PZPN opisano również zmiany dotyczące, m.in.:

- żółtej kartki w przypadku nierozmyślnego zagrania ręką pozbawiającego realnej szansy na zdobycie bramki w polu karnym

- odpowiedniej opaski kapitańskiej

Kapitan drużyny musi nosić opaskę wydaną lub autoryzowaną przez odpowiedniego organizatora rozgrywek lub jednokolorową opaskę, która może mieć również napis „kapitan” lub literę „C” albo jej tłumaczenie, które również powinno być jednokolorowe

- prawidłowego ustawienia piłki na punkcie karnym

Piłka musi być ustawiona nieruchomo, z częścią piłki dotykającą lub znajdującą się nad środkiem oznaczenia punktu karnego, a słupki bramki, poprzeczka i siatka bramkowa nie mogą się poruszać

- naruszenia "Przepisów Gry" podczas wykonywania rzutu karnego

• zawodnik drużyny wykonującej rzut karny zostanie ukarany za naruszenie przepisów tylko wtedy, gdy: · to naruszenie przepisów wyraźnie wpłynęło na bramkarza lub · zawodnik, który naruszył przepisy, zagra piłkę lub atakuje przeciwnika w walce o piłkę, a następnie zdobędzie bramkę, spróbuje zdobyć bramkę lub stworzy sytuację bramkową

• współpartner bramkarza zostanie ukarany za naruszenie przepisów tylko wtedy, gdy: · to naruszenie przepisów wyraźnie wpłynęło na wykonawcę rzutu karnego lub · zawodnik, który naruszył przepisy, zagra piłkę lub atakuje przeciwnika w walce o piłkę, co uniemożliwi drużynie przeciwnej zdobycie bramki, próbę zdobycia bramki lub stworzenie sytuacji bramkowej

- odpowiedzialności zawodnika za rozmiar i dopasowanie ochraniaczy

Ochraniacze piszczeli – muszą być sporządzone z odpowiedniego materiału i muszą być odpowiedniej wielkości stanowiące odpowiedni stopień ochrony i muszą być zakryte przez getry. Zawodnicy są odpowiedzialni za rozmiar i stosowne dopasowanie swoich ochraniaczy