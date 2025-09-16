Porażka z Koroną przelała czarę goryczy

Kolendowicz pierwszym trenerem Pogoni został w sierpniu 2024 roku. W zeszłym sezonie pod jego wodzą drużyna ze Szczecina awansowała finału Pucharu Polski, w którym uległa Legii Warszawa. W Ekstraklasie "Portowcy" na finiszu rozgrywek zajęli czwartą pozycję.

Reklama

Aktualnie po ośmiu kolejkach nowego sezonu Pogoń jest na dziewiątym miejscu w tabeli. Na swoim koncie ma cztery porażki, jeden remis i trzy zwycięstwa. W ostatniej serii spotkań przegrała na wyjeździe z Koroną Kielce 0:1. To przelało czarę goryczy.

Haditaghi zawiedziony wynikami Pogoni

We wtorek właściciel klubu w mediach społecznościowych poinformował, że Kolendowicz nie jest już trenerem Pogoni. Kilka minut temu poinformowałem Roberta, że ​​nie jest już trenerem Pogoni Szczecin. Wykazaliśmy się ogromną cierpliwością i daliśmy mu wystarczająco dużo czasu i wsparcia, aby mógł odnieść sukces, ale niestety nasze obecne wyniki i pozycja nie odzwierciedlają talentu w tej drużynie ani ambitnej wizji, jaką mamy dla tego klubu. Nasze ambicje pozostają niezmienne: chcemy budować kulturę zwycięstwa, walczyć o mistrzostwa i dać naszym kibicom drużynę, z której będą dumni - napisał Haditaghi na portalu X.

Reklama

Pogoń w niedzielę gra z Lechią

W najbliższą niedzielę Pogoń zmierzy się na własnym stadionie z ostatnią w tabeli Lechią Gdańsk. Na razie klub ze Szczecina nie poinformował, kto poprowadzi zespół w 9. kolejce Ekstraklasy.