Piątkowski jednym z letnich transferów Legii

Legia w letnim "okienku" transferowym mocno przebudowała kadrę swojego zespołu. Na Łazienkowskiej pojawiło się sporo nowych zawodników. W tej grupie znalazł się Kamil Piątkowski.

25-letni piłkarz w 2021 roku podpisał kontrakt z Red Bull Salzburg. Teraz po czterech latach przerwy wrócił do polskiej Ekstraklasy. Legia z transfer ośmiokrotnego reprezentanta Polski zapłaciła 2 miliony euro.

Kowalczyk "przejechał się" po Piątkowskim

Dziennikarka stacji Canal Plus w rozmowie z dyrektorem sportowym stołecznego klubu, Michałem Żewłakowem letnie zakupy Legii określiła "transferami z kosmosu".

Na te słowa dosadnie zareagował Kowalczyk. Dziennikarka Canal+ powiedziała do Michała Żewłakowa, że przeprowadzili transfery z kosmosu. Ku***, z jakiego kosmosu? Przecież Piątkowski to jakiś dziad, który w Granadzie nie potrafił piłki kopnąć - oświadczył na łamach "Weszło" były napastnik Legii.

Legia wygrała w debiucie Piątkowskiego

Piątkowski debiut w barwach nowej drużyny ma już za sobą. W niedzielę 25-letni obrońca ligowy mecz z Radomiakiem zaczął w podstawowym składzie "wojskowych". Legia przy Łazienkowskiej wygrała 4:1, a Piątkowski zaliczył udany występ.