Ilic strzelił sobie gola Kubickim

Początek ostatniego meczu 9. kolejki należał do gospodarzy, którzy zaczęli ofensywnie i szybko mogli objąć prowadzenie. W 6. minucie, po dokładnym dośrodkowaniu Luksa Ambrosa, główkował Ousmane Sow, ale dobrze na linii interweniował bramkarz Widzewa. Veljko Ilic cztery minuty później dobrze zachował się też przy strzale zza pola karnego Sondre Lisetha.

Kolejna interwencja Serba nie była już jednak udana i jego błąd kosztował Widzew stratę gola. W 15. minucie, po mocnym wstrzeleniu piłki w pole karne łodzian, Ilic nabił bowiem Jarosława Kubickiego i piłka znalazła się w bramce Widzewa.

Shehu najpierw trafił w poprzeczkę, potem do siatki

Drużyna trenera Patryka Czubaka ruszyła do odrabiania strat i przejęła inicjatywę. Goście blisko wyrównania byli w 25. minucie, kiedy z dystansu uderzał Juljan Shehu, a piłka trafiła w poprzeczkę. Albańczyk nie pomylił się w kolejnej akcji, wykorzystując dośrodkowanie Frana Alvareza.

W ostatnim kwadransie pierwszej połowy znów przeważali piłkarze Michala Gasparika. Prowadzenie odzyskali w 36. minucie. Drugiego gola dla Górnika zdobył Liseth, który w dość szczęśliwy sposób skorzystał z podania Erika Janzy.

Alvarez wykorzystał nieporozumienie obrońców Górnika

Druga część meczu mogła rozpocząć się lepiej dla Widzewa. Po akcji Samuela Akere w dobrej sytuacji znalazł się Angel Baena, lecz strzał Hiszpana obronił Marcel Łubik. Pod drugą bramką blisko trafienia był z kolei Josema.

W 56. minucie znów był remis. Po ataku napędzonym przez Baenę, nieporozumienie w polu karnym obrońców Górnika Josemy i Kryspina Szcześniaka wykorzystał Alvarez. Od tej pory mecz się wyrównał i oba zespoły miały swoje szanse na kolejne gole.

Sow miał sporo szczęścia

Pod bramką Widzewa m.in. dwukrotnie pomylił się Liseth, a w 71. minucie strzał Janzy z bliskiej odległości obronił Ilic. Z kolei goście swoją okazję bramkową mieli po rzucie rożnym, kiedy groźnie główkował Duńczyk Peter Therkildsen.

O losach zwycięstwa zdecydowała indywidualna akcja Sowa w 86. minucie. Senegalski napastnik po minięciu dwóch rywali zdecydował się na strzał sprzed pola karnego, przy którym znów źle interweniował Ilic. Końcówka spotkania należała do gospodarzy, którzy kilka razy zagrozili jeszcze bramce Widzewa.