Piękna dziewczyna słynnego piłkarza gwiazdą karnawału w Rio de Janeiro [FOTO]
dzisiaj, 86 minut temu
Vinicius Junior we wtorkowy wieczór grał w Lidze Mistrzów o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. W tym czasie jego dziewczyna była gwiazdą na karnawałowej paradzie w Rio de Janeiro. Virginia Fonseca w efektownym stroju przykuwała uwagę turystów i paparazzich.
1/6 Virginia Fonseca to jedna z najpopularniejszych brazylijskich influencerek, przedsiębiorczyni i prezenterka, która zdobyła ogromną sławę w mediach społecznościowych dzięki treściom typu lifestyle
