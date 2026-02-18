Warszawa
Reklama

Piękna dziewczyna słynnego piłkarza gwiazdą karnawału w Rio de Janeiro [FOTO]

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 86 minut temu
Vinicius Junior we wtorkowy wieczór grał w Lidze Mistrzów o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. W tym czasie jego dziewczyna była gwiazdą na karnawałowej paradzie w Rio de Janeiro. Virginia Fonseca w efektownym stroju przykuwała uwagę turystów i paparazzich.

1/6 Virginia Fonseca to jedna z najpopularniejszych brazylijskich influencerek, przedsiębiorczyni i prezenterka, która zdobyła ogromną sławę w mediach społecznościowych dzięki treściom typu lifestyle

Virginia Fonseca to jedna z najpopularniejszych brazylijskich influencerek, przedsiębiorczyni i prezenterka, która zdobyła ogromną sławę w mediach społecznościowych dzięki treściom typu lifestyle

Powiązane

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję

Źródło dziennik.pl
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz
Popularne Zobacz również Najnowsze
koniec ze zmianą czasu – co nas czeka? latem poranki zaczynać się będą o godzinie 3 lub zimą o godzinie 9
Koniec ze zmianą czasu – co nas czeka? Latem poranki zaczynać się będą o godzinie 3 lub zimą o godzinie 9
masz to w aucie? żegnaj się z dowodem rejestracyjnym
Masz to w aucie? Żegnaj się z dowodem rejestracyjnym
ziobro ułaskawiony? karol nawrocki postawił sprawę jasno
Prezydent został zapytany o ułaskawienie Ziobry. Postawił sprawę jasno
zaczyna się: policja kontroluje jedną rzecz. mandat 500 zł i 12 punktów za nawigację
Zaczyna się: Policja kontroluje jedną rzecz. Mandat 500 zł i 12 punktów za nawigację
Jesteś dobrym kierowcą? Rozwiąż ten QUIZ: Wynik 6/10 to ekspert
Jesteś dobrym kierowcą? Rozwiąż ten QUIZ: Wynik 6/10 to ekspert
koniec takich badań technicznych w 2026. decyzja zapadła, oto zmiany dla kierowców
Koniec takich badań technicznych w 2026. Decyzja zapadła, oto zmiany dla kierowców
Reklama