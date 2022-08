Slavia w 3. rundzie w dwumeczu okazała się lepsza od Panathinaikosu Ateny. Pierwsza potyczka w stolicy Czech zakończyła się zwycięstwem 2:0 siedmiokrotnego mistrza tego kraju. W rewanżu w Atenach gospodarze prowadzili 1:0 od 58. minuty po trafieniu Słoweńca Andraża Sporara, a w czwartej minucie doliczonego czasu gry wyrównał Vaclav Jurecka.

Reklama

Przed rokiem Slavia była przeciwnikiem Legii Warszawa w decydującej fazie kwalifikacji Ligi Europy. W Pradze było 2:2, a rewanż przed własną publicznością ówczesny mistrz Polski wygrał 2:1 i awansował do rozgrywek grupowych.

Raków w czwartek pokonał w rewanżu 3. rundy Spartak Trnawa 1:0. Przed tygodniem na Słowacji zwyciężył 2:0.

Zespół trenera Marka Papszuna po raz drugi z rzędu dotarł do decydującej rundy kwalifikacji LK - w poprzednim sezonie wyeliminował go KAA Gent. 0:3 w drugim starciu w Belgii to jedyne z 10 spotkań częstochowian w europejskich pucharach, w których stracili gola.