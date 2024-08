Trener Legii Warszawa przed rewanżowym meczem czwartej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji zapowiadał, że jego piłkarze do Kosowa przybyli po zwycięstwo. Cel udało się zrealizować, ale został on osiągnięty w bólach i mękach. W samej końcówce Tomas Pekhart strzelił jedynego gola w pojedynku z Dritą Gnjilane i przypieczętował awans ekipy ze stolicy do fazy ligowej tych rozgrywek.