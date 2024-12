Jagiellonia powalczy w barażach

Jagiellonia zakończyła fazę ligową europejskich pucharów z jedenastoma punktami i bilansem: trzy zwycięstwa, dwa remisy i jedna porażka. Taki dorobek dał drużynie z Białegostoku 9. miejsce w tabeli.

W fazie ligowej każda z 36 drużyn grała po sześć spotkań - trzy u siebie i trzy na wyjeździe. Wszystkie zostały sklasyfikowane we wspólnej tabeli. Zespoły z miejsc 1-8 zakwalifikowały się bezpośrednio do 1/8 finału, a z lokat 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe odpadły z rywalizacji.

Legia z bezpośrednim awansem

Najlepsza w fazie zasadniczej okazała się Chelsea. Londyńczycy jako jedyni zdobyli komplet 18 punktów. Oprócz nich bezpośredni awans wywalczyły Vitoria Guimaraes, Fiorentina, Rapid Bukareszt, Djurgarden, FC Lugano, Legia Warszawa i Cercle Brugge.

Jagiellonia w piątek pozna rywala

W piątek o godz. 13 rozpocznie się losowanie par barażowych o 1/8 finału. Spotkania tej fazy zaplanowano na 13 i 20 lutego 2025. Następnego dnia po rewanżach wylosowane zostaną pary 1/8 finału.

Finał bieżącej edycji LK odbędzie się 28 maja we Wrocławiu.