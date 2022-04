Reklama

Manchester City w poprzedniej rundzie rywalizował z innym zespołem z Madrytu - Atletico. Był to dla podopiecznych Josepa Guardioli trudny dwumecz, w którym padła tylko jedna bramka. "The Citizens" zwyciężyli w roli gospodarzy 1:0, a w rewanżu z trudem obronili bezbramkowy remis.

Po raz trzeci w historii awansowaliśmy do półfinału. To dla nas i dla klubu niesamowite osiągnięcie. Jeśli zagramy tak samo jak w drugiej połowie rewanżu z Atletico, to z Realem nie mamy żadnych szans. Ale jeśli zagramy tak jak w pierwszym meczu i tak jak momentami w pierwszej połowie rewanżu, to możemy powalczyć. Ale na pewno czekają nas chwile cierpienia - uważa Guardiola.

Uznawany za jednego z najlepszych na świecie 51-letni szkoleniowiec triumfował w Champions League dwukrotnie z Barceloną (2009 i 2011), ale później nie udało mu się powtórzyć tych sukcesów ani z Bayernem Monachium, ani z Manchesterem City. W poprzednim sezonie dotarł do finału, ale "The Citizens" ulegli w nim Chelsea Londyn 0:1.

Reklama

Real walczy o 14. triumf w LM

Trzykrotnie to trofeum wywalczył obecny trener Realu Włoch Carlo Ancelotti. Raz dokonał tego właśnie z "Królewskimi" w sezonie 2013/14, a wcześniej dwa razy triumfował z AC Milan.

Reklama

Real jest rekordzistą pod względem liczy zdobytych Pucharów Europy, których ma 13. Od początku ery Ligi Mistrzów, tj. od sezonu 1992/93, zdobył to trofeum siedmiokrotnie.

Villarreal pisze historię

W drugiej parze zagrają Liverpool oraz sensacyjny pogromca Juventusu Turyn i Bayernu Monachium - Villarreal. O tym, jak wielkie jest to wydarzenie dla tego niewielkiego hiszpańskiego miasta, może świadczyć fakt, że w sobotę w trybie nadzwyczajnym otwarto urząd paszportowy, aby wszyscy posiadacze biletów mogli bez przeszkód wyrobić dokument i pojechać do Anglii. Bilety przeznaczone dla fanów "Żółtej Łodzi Podwodnej" na Anfield zostały wyprzedane.

Villarreal, prowadzony przez trenera Unaia Emery'ego, który do LM awansował dzięki triumfowi w ubiegłym roku w Lidze Europy, wystąpi w półfinale Champions League po raz drugi w historii. Pierwszy raz udało mu się dotrzeć do tej fazy w swoim debiucie w sezonie 2005/06. Wówczas okazał się minimalnie gorszy od innej angielskiej ekipy - Arsenalu Londyn.

Półfinał LM to nie codzienność

Liverpool ostatnio był w tej fazie LM w 2019 roku, kiedy ostatecznie zdobył trofeum. Ekipie Villarreal dał się natomiast we znaki trzy lata wcześniej w półfinale Ligi Europy - po porażce na wyjeździe 0:1 "The Reds" rozbili w rewanżu "Żółtą Łódź Podwodną" 3:0. Później w finale nie dali rady Sevilli.

Awansu do półfinału nie należy traktować jako codzienność. Jestem przeszczęśliwy. Z Villarreal będzie trudno, ale to jest Champions League - gdyby nie było trudno, to coś byłoby nie w porządku - ocenił niemiecki szkoleniowiec angielskiego klubu Juergen Klopp.

Pierwszy mecz rozegrany zostanie w Anglii, a jego sędzią głównym będzie Marciniak. Rewanż zaplanowano na 3 maja w Villarreal.