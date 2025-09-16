Promise autorem pierwszego gola w Lidze Mistrzów

Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości 3:1. Mistrzowie Belgii prowadzenie objęli już w 9. minucie. Z rzutu karnego trafił David Promise. Kanadyjczyk tym samym został strzelcem pierwszego gola w Lidze Mistrzów w sezonie 2025/2026.

Reklama

W 39. minucie na 2:0 podwyższył Anouar Ait El Hadj. Piłkarz Royale Union Saint-Gilloise popisał się kapitalnym rajdem. Ruszył z piłką od połowy boiska, wyszedł sam na sam z bramkarzem i nie dał mu szans na skuteczną interwencję.

Saibari zaliczył "kosmiczne" pudło

Gospodarze w drugiej połowie mieli doskonałą okazję do strzelenia kontaktowego gola. Niestety dla nich Saibari zaliczył "kosmiczne" pudło. Z bliska nie trafił do pustej bramki.

Niewykorzystana sytuacja zemściła się na PSV. W 81. było już 3:0 dla gości. Na listę strzelców spisał się Kevin Mac Allister. Honorową bramkę dla holenderskiego zespołu w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry zdobył Ruben van Bommel.

Martinelli zdobył bramkę 36 sekund po wejściu na boisko

W drugim już zakończonym meczu Ligi Mistrzów Arsenal Londyn pokonał na wyjeździe Athletic Bilbao 2:0. "Kanonierzy" oba gole strzelili w końcówce spotkania. Wynik otworzył Gabriel Martinelli. Brazylijczyk mecz rozpoczął na ławce rezerwowych, a piłkę w siatce umieścił zaledwie 36 sekund po wejściu na boisko.

Rezultat pojedynku na 2:0 w 87. minucie ustalił Leandro Trossard.