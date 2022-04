Na pytanie, czy można wykluczyć odejście Lewandowskiego po trwającym sezonie, Salihamidzic zdecydowanie odpowiedział: tak.

Jego kontrakt wygasa latem 2023, więc mamy dużo czasu na negocjacje - wskazał dyrektor mistrza Niemiec, ale zaznaczył jednocześnie, że do tych rozmów z zawodnikiem dojdzie zapewne niebawem.

Dodał też, że Lewandowski wygląda na zrelaksowanego i nie docierają do niego żadne sygnały, że Polak i jego doradcy usztywniają stanowisko.

Do tej pory nic szczególnego w tej sprawie się nie wydarzyło - nadmienił były piłkarz, a obecnie działacz.

Należy rozsądnie wydawać pieniądze

Podkreślił, że "Lewy" cieszy się największym uznaniem i największymi względami, jakie można sobie wyobrazić.

Fani go kochają, w klubie też jest kochany - dodał i zauważył, że Polak jest nie tylko topowym graczem, gwiazdą drużyny, ale też najlepiej zarabiającym piłkarzem Bayernu.

Zwrócił też uwagę, że finansowa sytuacja klubu jest inna niż przed pandemią i należy rozsądnie wydawać pieniądze.

Przed pandemią mieliśmy do czynienia ze wzrostem przychodów, teraz mamy spadek przychodów, a rosnące pensje - zauważył Salihamidzic.

Bośniak wykluczył też, że Borussię Dortmund na Bayern zamieni norweski napastnik Erling Haaland. Nie widzę sensu. Przecież my mamy najlepszego napastnika świata - powiedział mając na myśli Lewandowskiego.

Lewandowski sam nie wie, co będzie dalej

W sobotę - po zdobyciu 10. w karierze tytułu mistrza Niemiec - Polak przyznał, że sam nie wie, jak skończą się negocjacje z klubem w sprawie przedłużenia kontraktu.

Na razie nie było mowy o mojej przyszłości - powiedział w telewizji Sky i dodał: O wszystkim, co pisze się teraz w mediach o mojej sytuacji, moim kontrakcie, nie było dotychczas mowy. Ale coś się zapewne wydarzy - uciął Polak, który w sobotę w spotkaniu z Borussią Dortmund (3:1) uzyskał 33. gola w sezonie i jest blisko siódmego tytułu króla strzelców Bundesligi.

Nie chciał też jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle chce zostać w monachijskim zespole.

O tym muszą być przekonane obie strony. To niełatwa sytuacja - przyznał. Spytany, czy klub chce go zatrzymać, również odparł wymijająco: Trzeba o to spytać klub.

Zdecydowane słowa Kahna

Mimo nasilających się spekulacji ws. letniego transferu Lewandowskiego do Barcelony, już wcześniej dyrektor generalny klubu Oliver Kahn zapowiedział, że Bayern w tym roku nie pozwoli mu odejść.

Dwukrotnie wybrany na najlepszego piłkarza świata Polak w poprzednim sezonie zdobył też nagrodę Złotego Buta dla najskuteczniejszego strzelca lig europejskich. W bieżącym w 43 meczach we wszystkich rozgrywkach uzyskał dla Bayernu 48 goli.

W 381 występach w Bundeslidze strzelił 310 bramek, kolejnych 39 dodał w 50 meczach Pucharu Niemiec, a 86 w Lidze Mistrzów. Jego statystyki w Bayernie, którego barwy reprezentuje od 2014 roku, to 372 spotkań i 342 trafienia.