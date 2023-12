Katalończycy w hicie 15. kolejki ligi hiszpańskiej pokonali na własnym stadionie podopiecznych Diego Simeone 1:0. Autorem zwycięskiego gola był Joao Felix.

Felix wyręcza Lewandowskiego

To właśnie Portugalczyk w ostatnim czasie wyręcza Lewandowskiego w strzelaniu goli. Kapitan reprezentacji Polski ma kłopot ze znalezieniem drogi do bramki.

W meczu z Atletico "Lewy" w pierwszej połowie miał trzy dogodne okazje do pokonania Jana Oblaka. W wszystkich przypadkach nie wcelował nawet w światło bramki.

Reklama

Reklama

Roque może posadzić Lewandowskiego na ławce

Polak najbardziej klarowną sytuację stworzył sobie tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego. Wymanewrował obrońców i wydawało się, że tym razem musi paść bramka. Niestety, piłka kolejny raz po jego strzale minęła słupek. Kiedyś takie okazje wykorzystywał z zamkniętymi oczami, a teraz kibice w mediach społecznościowych piszą, że może to być pudło sezonu.

Słaba skuteczność Lewandowskiego martwi władze Barcelony. Dlatego szefowie klubu postanowili dłużej nie zwlekać i przyspieszyli sprowadzenie rywala do miejsca w składzie dla Polaka. Vitor Roque miał trafić do ekipy aktualnych mistrzów Hiszpanii dopiero w czerwcu, ale zdecydowano się ściągnąć go już w styczniu.