Polacy, Włosi i Francuzi faworytami do złota na MŚ siatkarzy
W mistrzostwach świata udział biorą 32. reprezentacje. Oprócz Polaków głównymi faworytami do końcowego triumfu są broniący tytułu Włosi oraz oraz dwukrotni mistrzowie olimpijscy - Francuzi.
Z jedną z tych ekip polscy siatkarze mogą zagrać w półfinale. Dopiero w finale natomiast mogą trafić na Brazylijczyków, którzy również są typowani do zajęcia miejsca na podium. Nasi siatkarze z poprzedniego championatu wrócili ze srebrnymi medalami.
Skład reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ 2025
Do tegorocznego turnieju biało-czerwoni przystąpią w mocno przebudowanym składzie. Po zajęciu drugiego miejsca na olimpiadzie w Paryżu przerwę od występów w narodowych barwach zrobiło sobie pięciu siatkarzy: rozgrywający Marcin Janusz i Grzegorz Łomacz, atakujący Łukasz Kaczmarek, środkowy Mateusz Bieniek i libero Paweł Zatorski.
Grbic na Filipiny zabrał czterech absolutnych debiutantów: atakujący Kewin Sasak, środkowy Jakub Nowak i libero Maksymilian Granieczny. Dla rozgrywających Marcina Komendy i Jana Firleja oraz środkowego Szymona Jakubiszaka udział w MŚ 2025 będzie pierwszym występem na imprezie tak wysokiej rangi.
- Skład reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ
- rozgrywający: Jan Firlej, Marcin Komenda
- przyjmujący: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk
- środkowi: Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak
- atakujący: Bartosz Kurek, Kewin Sasak
- libero: Maksymilian Granieczny, Jakub Popiwczak
Grupowi rywale polskich siatkarzy na MŚ 2025
Polscy siatkarze trafili do grupy B. Pierwsza faza mistrzostw świata wydaje się "spacerkiem". Biało-czerwoni, którzy są liderami światowego rankingu zmierzą się w niej z dużo niżej notowanymi rywalami. Teoretycznie awans do kolejnej rundy turnieju wydaje się formalnością.
Nasi panowie zmagania na Filipinach zaczną od pojedynku z Rumunią, która w notowaniu FIVB zajmuje 22. pozycję. Kolejnym przeciwnikiem będzie 20. Katar, a ostatnim 19. Holandia. Strata choćby seta w tych meczach będzie sporą niespodzianką.
Zobacz, kiedy grają polscy siatkarze. Terminarz grupy B
Polscy siatkarze swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata rozegrają w sobotę. Turniej zainaugurują pojedynkiem z Rumunią. Dwa dni później zagrają z Katarem, a grupowe zmagania zakończą 17 września spotkaniem z Holandią.
Do fazy pucharowej awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z ośmiu grup. Polska grupa spotka się z gr. G, w której rywalizują Japonia, Kanada, Turcja i Libia. Mecze 1/8 finału zaplanowano w dniach 20-23 września. Ćwierćfinały rozegrane zostaną 24-25 września. Półfinały odbędą się 27 września, natomiast mecze o medale dzień później.
- Terminarz grupy B
- sobota, 13 września
- Holandia - Katar (12.00)
- Polska - Rumunia (15.30)
- poniedziałek, 15 września
- Holandia - Rumunia (12.00)
- Polska - Katar (15.30)
- środa, 17 września
- Katar - Rumunia (4.30)
- Polska - Holandia (12.00)
Gdzie oglądać mecze polskich siatkarzy na MŚ 2025? Zobacz plan transmisji TV na żywo
Transmisje telewizyjne z MŚ siatkarzy będą dostępne na kanałach Polsatu Sport. Mecze z udziałem biało-czerwonych będzie również można zobaczyć na żywo na antenie Polsatu.
Spotkania mistrzostw świata siatkarzy 2025 dostępne będą także w internecie. Transmisję będzie można śledzić na stronie i w aplikacji Polsat Box Go.
Terminarz MŚ 2025 w siatkówce mężczyzn
Na tegorocznych mistrzostwach świata siatkarzy łącznie odbędą się 64 spotkania. W drodze do triumfu trzeba będzie rozegrać siedem meczów. Mistrza świata poznamy w niedzielę 28 września.
- Terminarz MŚ 2025 w siatkówce mężczyzn
- 12 września
- Grupa A: Filipiny – Tunezja (13:00)
- 13 września
- D: USA – Kolumbia (4:00)
- G: Kanada – Libia (4:30)
- D: Kuba – Portugalia (7:30)
- G: Japonia – Turcja (8:00)
- E: Niemcy – Bułgaria (11:30)
- B: Holandia – Katar (12:00)
- E: Słowenia – Chile (15:00)
- B: Polska – Rumunia (15:30)
- 14 września
- C: Argentyna – Finlandia (4:30)
- A: Iran – Egipt (7:30)
- F: Ukraina – Belgia (8:00)
- H: Serbia – Czechy (11:30)
- C: Francja – Korea Płd. (12:00)
- H: Brazylia – Chiny (15:00)
- F: Włochy – Algieria (15:30)
- 15 września
- D: Kuba – Kolumbia (4:00)
- G: Turcja – Libia (4:30)
- E: Niemcy – Chile (7:30)
- G: Japonia – Kanada (8:00)
- E: Słowenia – Bułgaria (11:30)
- B: Holandia – Rumunia (12:00)
- D: USA – Portugalia (15:00)
- B: Polska – Katar (15:30)
- 16 września
- H: Brazylia – Czechy (4:00)
- C: Argentyna – Korea Płd. (4:30)
- A: Iran – Tunezja (7:30)
- F: Ukraina – Algieria (8:00)
- A: Filipiny – Egipt (11:30)
- C: Francja – Finlandia (12:00)
- H: Serbia – Chiny (15:00)
- F: Włochy – Belgia (15:30)
- 17 września
- D: Portugalia – Kolumbia (4:00)
- B: Katar – Rumunia (4:30)
- E: Bułgaria – Chile (7:30)
- G: Kanada – Turcja (8:00)
- D: USA – Kuba (11:30)
- B: Polska – Holandia (12:00)
- E: Słowenia – Niemcy (15:00)
- G: Japonia – Libia (15:30)
- 18 września
- H: Brazylia – Serbia (4:00)
- C: Finlandia – Korea Płd. (4:30)
- A: Egipt – Tunezja (7:30)
- F: Belgia – Algieria (8:00)
- A: Filipiny – Iran (11:30)
- C: Francja – Argentyna (12:00)
- H: Czechy – Chiny (15:00)
- F: Włochy – Ukraina (15:30)
- 20 września
- 1/8 finału: B1 – G2
- 1/8 finału: G1 – B2
- 21 września
- 1/8 finału: C1 – F2
- 1/8 finału: F1 – C2
- 22 września
- 1/8 finału: D1 – E2
- 1/8 finału: E1 – D2
- 23 września
- 1/8 finału: A1 – H2
- 1/8 finału: H1 – A2
- 24 września
- 1/4 finału: B1/G2 – G1/B2
- 1/4 finału: C1/F2 – F1/C2
- 25 września
- 1/4 finału: A1/H2 – H1/A2
- 1/4 finału: E1/D2 – D1/E2
- 27 września
- mecze 1/2 finału
- 28 września
- mecz o 3. miejsce i FINAŁ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję