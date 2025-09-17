rozwiń

Awans z pierwszego miejsca stawką meczu z Holandią

Obie reprezentacje mają na swoim koncie po dwa zwycięstwa i zapewniony awans do fazy pucharowej mistrzostw świata. Holendrzy aktualnie zajmują 19. miejsce w rankingu FIVB. Polscy siatkarze są liderem światowego notowania. Nietrudno więc wskazać faworyta.

Inny wynik niż zwycięstwo biało-czerwonych będzie wielką sensacją, ale dzisiejszy rywal na pewno będzie o wiele większym wyzwaniem dla podopiecznych Nikoli Grbicia niż Rumunii i Katarczycy.

Skończyliśmy wakacje. Teraz zaczynamy grać na serio, bo po drugiej stronie staną zawodnicy o wyższej jakości. Mogą grać lepiej w siatkówkę, dlatego myślę, że dopiero zaczynamy turniej - powiedział przed meczem z Holandią trener polskich siatkarzy.

W 1/8 finału polscy siatkarze trafią na Kanadę lub Turcję

Polacy po dwóch grupowych meczach zapewnili sobie awans do 1/8 finału. W nim zmierza się z Kanadą lub Turcją.

W mistrzostwach świata udział biorą 32. reprezentacje. Oprócz Polaków głównymi faworytami do końcowego triumfu są broniący tytułu Włosi oraz oraz dwukrotni mistrzowie olimpijscy - Francuzi.

Z jedną z tych ekip polscy siatkarze mogą zagrać w półfinale. Dopiero w finale natomiast mogą trafić na Brazylijczyków, którzy również są typowani do zajęcia miejsca na podium. Nasi siatkarze z poprzedniego championatu wrócili ze srebrnymi medalami.

Skład reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ 2025

Do tegorocznego turnieju biało-czerwoni przystąpili w mocno przebudowanym składzie. Po zajęciu drugiego miejsca na olimpiadzie w Paryżu przerwę od występów w narodowych barwach zrobiło sobie pięciu siatkarzy: rozgrywający Marcin Janusz i Grzegorz Łomacz, atakujący Łukasz Kaczmarek, środkowy Mateusz Bieniek i libero Paweł Zatorski.

Grbic na Filipiny zabrał czterech absolutnych debiutantów: atakujący Kewin Sasak, środkowy Jakub Nowak i libero Maksymilian Granieczny. Dla rozgrywających Marcina Komendy i Jana Firleja oraz środkowego Szymona Jakubiszaka udział w MŚ 2025 będzie pierwszym występem na imprezie tak wysokiej rangi.

  • Skład reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ
  • rozgrywający: Jan Firlej, Marcin Komenda
  • przyjmujący: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk
  • środkowi: Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak
  • atakujący: Bartosz Kurek, Kewin Sasak
  • libero: Maksymilian Granieczny, Jakub Popiwczak

Zobacz, kiedy grają polscy siatkarze. Terminarz grupy B

Polscy siatkarze swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata rozegrali w sobotę. Turniej zainaugurowali pojedynkiem z Rumunią. Dwa dni później zmierzyli się z Katarem, a grupowe zmagania zakończą 17 września spotkaniem z Holandią.

Do fazy pucharowej awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z ośmiu grup. Polska grupa spotka się z gr. G, w której rywalizują Japonia, Kanada, Turcja i Libia. Mecze 1/8 finału zaplanowano w dniach 20-23 września. Ćwierćfinały rozegrane zostaną 24-25 września. Półfinały odbędą się 27 września, natomiast mecze o medale dzień później.

  • Terminarz grupy B
  • środa, 17 września
  • Katar - Rumunia (4.30)
  • Polska - Holandia (12.00)

Gdzie oglądać mecze polskich siatkarzy na MŚ 2025? Zobacz plan transmisji TV na żywo

Transmisje telewizyjne z MŚ siatkarzy będą dostępne na kanałach Polsatu Sport. Mecze z udziałem biało-czerwonych będzie również można zobaczyć na żywo na antenie Polsatu.

Spotkania mistrzostw świata siatkarzy 2025 dostępne będą także w internecie. Transmisję będzie można śledzić na stronie i w aplikacji Polsat Box Go.

Terminarz MŚ 2025 w siatkówce mężczyzn

Na tegorocznych mistrzostwach świata siatkarzy łącznie odbędą się 64 spotkania. W drodze do triumfu trzeba będzie rozegrać siedem meczów. Mistrza świata poznamy w niedzielę 28 września.

  • Terminarz MŚ 2025 w siatkówce mężczyzn
  • 17 września
  • D: Portugalia – Kolumbia (4:00)
  • B: Katar – Rumunia (4:30)
  • E: Bułgaria – Chile (7:30)
  • G: Kanada – Turcja (8:00)
  • D: USA – Kuba (11:30)
  • B: Polska – Holandia (12:00)
  • E: Słowenia – Niemcy (15:00)
  • G: Japonia – Libia (15:30)
  • 18 września
  • H: Brazylia – Serbia (4:00)
  • C: Finlandia – Korea Płd. (4:30)
  • A: Egipt – Tunezja (7:30)
  • F: Belgia – Algieria (8:00)
  • A: Filipiny – Iran (11:30)
  • C: Francja – Argentyna (12:00)
  • H: Czechy – Chiny (15:00)
  • F: Włochy – Ukraina (15:30)
  • 20 września
  • 1/8 finału: B1 – G2
  • 1/8 finału: G1 – B2
  • 21 września
  • 1/8 finału: C1 – F2
  • 1/8 finału: F1 – C2
  • 22 września
  • 1/8 finału: D1 – E2
  • 1/8 finału: E1 – D2
  • 23 września
  • 1/8 finału: A1 – H2
  • 1/8 finału: H1 – A2
  • 24 września
  • 1/4 finału: B1/G2 – G1/B2
  • 1/4 finału: C1/F2 – F1/C2
  • 25 września
  • 1/4 finału: A1/H2 – H1/A2
  • 1/4 finału: E1/D2 – D1/E2
  • 27 września
  • mecze 1/2 finału
  • 28 września
  • mecz o 3. miejsce i FINAŁ