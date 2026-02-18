Biało-czerwoni na igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo zdobyli już cztery medale. Trzy z nich są dziełem skoczków narciarskich. W środę 18 lutego będziemy trzymać kciuki za kolejne udane starty polskich sportowców. Najciekawiej zapowiada się występ biathlonistek: Kamili Żuk, Joanny Jakieły, Anny Mąki i Natalii Sidorowicz, które pobiegną w sztafecie.
Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 18 lutego, środa
Polskie biathlonistki we Włoszech notują przyzwoite wyniki. W sprincie Żuk była ósma, a w biegu na dochodzenie ona oraz Jakieła i Sidorowicz znalazły się w drugiej dziesiątce. Cała trójka zakwalifikowała się do sobotniego biegu ze startu wspólnego. Do sztafety nasze panie nie przystąpią jako kandydatki do medalu, raczej jako czarny koń.
- biathlon
- godz. 14.45 sztafeta 4x6 km K (Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)
- biegi narciarskie
- godz. 9.45 sprint drużynowy techniką dowolną K, kwalifikacje (Izabela Marcisz, Monika Skinder)
- godz. 10.15 sprint drużynowy techniką dowolną M, kwalifikacje (Maciej Staręga, Dominik Bury)
- godz. 11.45 sprint drużynowy techniką dowolną K, finał
- godz. 12.15 sprint drużynowy techniką dowolną M, finał
- narciarstwo alpejskie
- godz. 10.00 slalom K, 1. przejazd (Aniela Sawicka)
- godz. 13.30 slalom K, 2. przejazd
- short track
- godz. 20.15 500 m M, ćwierćfinały (Felix Pigeon)
- godz. 20.44 500 m M, półfinały
- godz. 21.27 500 m M, finał B
- godz. 21.32 500 m M, finał A
Program wydarzeń olimpijskich - 18 lutego, środa (9 finałów)
Na środę zaplanowano cztery konkurencje finałowe bez udziału Polaków: snowboardowy slopestyle kobiet (przeniesiony z wtorku) i mężczyzn, skoki kobiet w narciarstwie dowolnym oraz sztafetę kobiet w short tracku.
- biegi narciarskie
- godz. 11.45 sprint drużynowy techniką dowolną K, finał
- godz. 12.15 sprint drużynowy techniką dowolną M, finał
- snowboard
- godz. 11.20 slopestyle M
- godz. 14.30 slopestyle K
- narciarstwo dowolne
- godz. 13.00 skoki K
- narciarstwo alpejskie
- godz. 13.30 slalom K, 2. przejazd
- biathlon
- godz. 14.45 sztafeta 4x6 km K
- short track
- godz. 20.59 sztafeta 3000 m K, finał A
- godz. 21.29 500 m M, finał A
Program wydarzeń olimpijskich - 18 lutego, środa (pozostałe konkurencje)
- biegi narciarskie
- godz. 9.45 sprint drużynowy techniką dowolną K, kwalifikacje
- godz. 10.15 sprint drużynowy techniką dowolną M, kwalifikacje
- narciarstwo dowolne
- godz. 10.00 skoki K, kwalifikacje
- curling
- godz. 9.05 faza grupowa K
- godz. 14.05 faza grupowa M
- godz. 19.05 faza grupowa K
- hokej na lodzie
- godz. 12.10 mężczyźni, ćwierćfinał: Słowacja - Niemcy
- godz. 16.40 mężczyźni, ćwierćfinał: Kanada - Czechy
- godz. 18.10 mężczyźni, ćwierćfinał: Finlandia - Szwajcaria
- godz. 21.10 mężczyźni, ćwierćfinał: USA - Szwecja/Łotwa
- narciarstwo alpejskie
- godz. 10.00 slalom K, 1. przejazd
- short track
- godz. 20.15 500 m M, ćwierćfinały
- godz. 20.42 500 m M, półfinały
- godz. 20.50 sztafeta 3000 m K, finał B
- godz. 21.24 500 m M, finał B
