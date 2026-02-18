Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 18 lutego, środa

Polskie biathlonistki we Włoszech notują przyzwoite wyniki. W sprincie Żuk była ósma, a w biegu na dochodzenie ona oraz Jakieła i Sidorowicz znalazły się w drugiej dziesiątce. Cała trójka zakwalifikowała się do sobotniego biegu ze startu wspólnego. Do sztafety nasze panie nie przystąpią jako kandydatki do medalu, raczej jako czarny koń.

Reklama

biathlon

godz. 14.45 sztafeta 4x6 km K (Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)

biegi narciarskie

godz. 9.45 sprint drużynowy techniką dowolną K, kwalifikacje (Izabela Marcisz, Monika Skinder)

godz. 10.15 sprint drużynowy techniką dowolną M, kwalifikacje (Maciej Staręga, Dominik Bury)

godz. 11.45 sprint drużynowy techniką dowolną K, finał

godz. 12.15 sprint drużynowy techniką dowolną M, finał

narciarstwo alpejskie

godz. 10.00 slalom K, 1. przejazd (Aniela Sawicka)

godz. 13.30 slalom K, 2. przejazd

short track

godz. 20.15 500 m M, ćwierćfinały (Felix Pigeon)

godz. 20.44 500 m M, półfinały

godz. 21.27 500 m M, finał B

godz. 21.32 500 m M, finał A

Program wydarzeń olimpijskich - 18 lutego, środa (9 finałów)

Na środę zaplanowano cztery konkurencje finałowe bez udziału Polaków: snowboardowy slopestyle kobiet (przeniesiony z wtorku) i mężczyzn, skoki kobiet w narciarstwie dowolnym oraz sztafetę kobiet w short tracku.

biegi narciarskie

godz. 11.45 sprint drużynowy techniką dowolną K, finał

godz. 12.15 sprint drużynowy techniką dowolną M, finał

snowboard

godz. 11.20 slopestyle M

godz. 14.30 slopestyle K

narciarstwo dowolne

godz. 13.00 skoki K

narciarstwo alpejskie

godz. 13.30 slalom K, 2. przejazd

biathlon

godz. 14.45 sztafeta 4x6 km K

short track

godz. 20.59 sztafeta 3000 m K, finał A

godz. 21.29 500 m M, finał A

Program wydarzeń olimpijskich - 18 lutego, środa (pozostałe konkurencje)