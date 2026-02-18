Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 18 lutego, środa

Polskie biathlonistki we Włoszech notują przyzwoite wyniki. W sprincie Żuk była ósma, a w biegu na dochodzenie ona oraz Jakieła i Sidorowicz znalazły się w drugiej dziesiątce. Cała trójka zakwalifikowała się do sobotniego biegu ze startu wspólnego. Do sztafety nasze panie nie przystąpią jako kandydatki do medalu, raczej jako czarny koń.

  • biathlon
  • godz. 14.45 sztafeta 4x6 km K (Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)
  • biegi narciarskie
  • godz. 9.45 sprint drużynowy techniką dowolną K, kwalifikacje (Izabela Marcisz, Monika Skinder)
  • godz. 10.15 sprint drużynowy techniką dowolną M, kwalifikacje (Maciej Staręga, Dominik Bury)
  • godz. 11.45 sprint drużynowy techniką dowolną K, finał
  • godz. 12.15 sprint drużynowy techniką dowolną M, finał
  • narciarstwo alpejskie
  • godz. 10.00 slalom K, 1. przejazd (Aniela Sawicka)
  • godz. 13.30 slalom K, 2. przejazd
  • short track
  • godz. 20.15 500 m M, ćwierćfinały (Felix Pigeon)
  • godz. 20.44 500 m M, półfinały
  • godz. 21.27 500 m M, finał B
  • godz. 21.32 500 m M, finał A

Program wydarzeń olimpijskich - 18 lutego, środa (9 finałów)

Na środę zaplanowano cztery konkurencje finałowe bez udziału Polaków: snowboardowy slopestyle kobiet (przeniesiony z wtorku) i mężczyzn, skoki kobiet w narciarstwie dowolnym oraz sztafetę kobiet w short tracku.

  • biegi narciarskie
  • godz. 11.45 sprint drużynowy techniką dowolną K, finał
  • godz. 12.15 sprint drużynowy techniką dowolną M, finał
  • snowboard
  • godz. 11.20 slopestyle M
  • godz. 14.30 slopestyle K
  • narciarstwo dowolne
  • godz. 13.00 skoki K
  • narciarstwo alpejskie
  • godz. 13.30 slalom K, 2. przejazd
  • biathlon
  • godz. 14.45 sztafeta 4x6 km K
  • short track
  • godz. 20.59 sztafeta 3000 m K, finał A
  • godz. 21.29 500 m M, finał A

Program wydarzeń olimpijskich - 18 lutego, środa (pozostałe konkurencje)

  • biegi narciarskie
  • godz. 9.45 sprint drużynowy techniką dowolną K, kwalifikacje
  • godz. 10.15 sprint drużynowy techniką dowolną M, kwalifikacje
  • narciarstwo dowolne
  • godz. 10.00 skoki K, kwalifikacje
  • curling
  • godz. 9.05 faza grupowa K
  • godz. 14.05 faza grupowa M
  • godz. 19.05 faza grupowa K
  • hokej na lodzie
  • godz. 12.10 mężczyźni, ćwierćfinał: Słowacja - Niemcy
  • godz. 16.40 mężczyźni, ćwierćfinał: Kanada - Czechy
  • godz. 18.10 mężczyźni, ćwierćfinał: Finlandia - Szwajcaria
  • godz. 21.10 mężczyźni, ćwierćfinał: USA - Szwecja/Łotwa
  • narciarstwo alpejskie
  • godz. 10.00 slalom K, 1. przejazd
  • short track
  • godz. 20.15 500 m M, ćwierćfinały
  • godz. 20.42 500 m M, półfinały
  • godz. 20.50 sztafeta 3000 m K, finał B
  • godz. 21.24 500 m M, finał B