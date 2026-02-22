Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 22 lutego, niedziela
W ostatnim dniu igrzysk olimpijskich kciuki będziemy trzymać za Elizę Rucką-Michałek. Nasza biegaczka narciarska jako jedyna z biało-czerwonych wystartuje tego dnia. O godz. 10.00 ruszy na trasę biegu na 50 km techniką klasyczną.
- biegi narciarskie
- godz. 10.00 bieg na 50 km techniką klasyczną K (Eliza Rucka-Michałek)
Program wydarzeń olimpijskich - 22 lutego, niedziela (5 finałów)
Finał turnieju hokeja na lodzie zapowiada się pasjonująco. Amerykanie na złoto olimpijskie czekają od igrzysk w Lake Placid w 1980 roku. Dokonali wtedy "Cudu na lodzie", jak nazwano zwycięstwo gospodarzy nad reprezentacją Związku Radzieckiego.
Kanadyjczycy byli mistrzami olimpijskimi dziewięć razy. Po raz ostatni wygrali w Soczi w 2014 roku, w ostatnim przed igrzyskami we Włoszech turnieju olimpijskim z udziałem gwiazd NHL.
- biegi narciarskie
- godz. 10.00 bieg na 50 km techniką klasyczną K
- narciarstwo dowolne
- godz. 10.40 halfpipe K
- curling
- godz. 11.05 kobiety, finał Szwecja - Szwajcaria
- bobsleje
- godz. 12.15 czwórki M, 4. ślizg
- hokej na lodzie
- godz. 14.10 mężczyźni, finał USA - Kanada
Program wydarzeń olimpijskich - 22 lutego, niedziela (ceremonia zamknięcia)
Ceremonię zamknięcia igrzysk zaplanowano na godz. 20 w antycznym amfiteatrze w Weronie. Podczas uroczystości polską flagę poniosą srebrny medalista olimpijski w łyżwiarstwie szybkim Władimir Semirunnij oraz startująca w short tracku Gabriela Topolska.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję