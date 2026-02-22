Norwegia poprawiła rekord

Jedną trzecią z rekordowego dorobku 18 złotych krążków wywalczył biegacz narciarski Johannes Klaebo, który triumfował we wszystkich sześciu konkurencjach z jego udziałem. Norwegia poprawiła rekord, ustanowiony w Pekinie cztery lata temu, kiedy wywalczyła 16 medali z najcenniejszego kruszcu.

Faworyt nie dał rady. Semirunnij w najlepszej dziesiątce biegu na 1500 m
Tomasiak wrócił z trzema medalami

Trzy medale dla Polski zdobył skoczek narciarski Kacper Tomasiak - srebrny i brązowy indywidualnie oraz srebrny w duecie z Pawłem Wąskiem. Ponadto po srebro sięgnął Władimir Semirunnij w łyżwiarskim biegu na 10 000 m.

Na podium stanęli reprezentanci 29 krajów z 92 ekip, które przystąpiły do igrzysk.

  • Tabela medalowa po 116 finałach
  • złote srebrne brązowe razem
  • 1. Norwegia 18 12 11 41
  • 2. USA 12 12 9 33
  • 3. Holandia 10 7 3 20
  • 4. Włochy 10 6 14 30
  • 5. Niemcy 8 10 8 26
  • 6. Francja 8 9 6 23
  • 7. Szwecja 8 6 4 18
  • 8. Szwajcaria 6 9 8 23
  • 9. Austria 5 8 5 18
  • 10. Japonia 5 7 12 24
  • 11. Kanada 5 7 9 21
  • 12. Chiny 5 4 6 15
  • 13. Korea Południowa 3 4 3 10
  • 14. Australia 3 2 1 6
  • 15. Wielka Brytania 3 1 1 5
  • 16. Czechy 2 2 1 5
  • 17. Słowenia 2 1 1 4
  • 18. Hiszpania 1 0 2 3
  • 19. Brazylia 1 0 0 1
  • Kazachstan 1 0 0 1
  • 21. Polska 0 3 1 4
  • 22. Nowa Zelandia 0 2 1 3
  • 23. Finlandia 0 1 5 6
  • 24. Łotwa 0 1 1 2
  • 25. Dania 0 1 0 1
  • Estonia 0 1 0 1
  • Gruzja 0 1 0 1
  • 28. Bułgaria 0 0 2 2
  • 29. Belgia 0 0 1 1
  • - medale sportowców startujących jako neutralni (AIN) nie są uwzględniane w tabeli