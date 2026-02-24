13. pechowa dla Vonn

Do wypadku doszło w niedzielę 8 lutego w 13 sekund po jej starcie do zjazdu. Vonn wystartowała pomimo tego, że 30 stycznia w szwajcarskiej Crans-Montanie doznała zerwania więzadła krzyżowego przedniego w kolanie wskutek upadku podczas zawodów Pucharu Świata. Ale później nieźle radziła sobie podczas treningów w Cortinie d’Ampezzo, startując z ortezą chroniącą staw i dlatego zdecydowała się walczyć o medal w zjeździe, choć wiele osób jej to odradzało.

Reklama

Jadąca jako 13. zawodniczka Vonn upadła na początku trasy, gdyż zahaczyła o jedną z bramek i z dużą prędkością bezwładnie przekoziołkowała po stoku. Przez kilkanaście minut była opatrywana przez ratowników, zanim została zabrana przez śmigłowiec do szpitala w Treviso.

Chirurg kadry USA uratował Vonn przed amputacją

Teraz 41-letnia Vonn, która 15 lutego wyszła ze szpitala i wróciła do USA powiedziała, że uraz spowodowany wypadkiem doprowadził do zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych w jej nodze. To zespół nadmiernego ciśnienia narastającego wewnątrz mięśnia, spowodowanego krwawieniem lub obrzękiem. Wysokie ciśnienie ogranicza przepływ krwi i może prowadzić do trwałego urazu, jeśli nie zostanie szybko leczone.

Kiedy dochodzi do tak dużego urazu, w jednym obszarze ciała pojawia się za dużo krwi, która się gromadzi i praktycznie wszystko miażdży - wyjaśniła Vonn. Dodała, że uniknęła amputacji dzięki szybkiemu działaniu dr. Toma Hacketta, chirurga ortopedy opiekującego się całą reprezentacją USA. Otworzył miejsce urazu, pozwolił oddychać tkance mięśniowej i mnie uratował - dodała.

Vonn podkreśliła, że gdyby Hacketta nie było w Cortinie, jej nogi nikt by nie uratował. Alpejka ujawniła, że w trakcie kraksy podczas zjazdu złamała również kostkę w prawej nodze.

Reklama

Celem Vonn był olimpijski medal

Vonn jest jedną z najbardziej utytułowanych alpejek w historii. Czterokrotnie zdobywała Puchar Świata. Do rywalizacji powróciła w ubiegłym sezonie po sześcioletniej przerwie. Jej celem był medal igrzysk we Włoszech. Jedyne olimpijskie złoto wywalczyła w 2010 roku w Vancouver, wygrywając zjazd.