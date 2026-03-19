Świątek kontra Linette po raz drugi

Świątek w pierwszej rundzie miała wolny los. Natomiast Linette wygrała z reprezentującą Francję Varvarą Grachevą 2:6, 6:2, 6:0.

Świątek w cyklu WTA zmierzy się z Linette po raz drugi w karierze. Poprzednio obie panie spotkały się na korcie w 2023 roku w Pekinie. Wówczas 24-latka nie miała żadnych kłopotów z pokonaniem notowanej aktualnie na 50. miejscu w światowym rankingu rywalki 6:1, 6:1.

Świątek straciła pozycję wiceliderki rankingu WTA

Świątek w 2026 roku nie wygrała jeszcze żadnego turnieju. Ostatnio straciła pozycję wiceliderki w rankingu WTA. Polkę wyprzedziła reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina.

Przed rokiem Świątek w Miami dotarła do ćwierćfinału. W nim pokonała ją Alexandra Eala. Co ciekawe teraz Polka ponownie może trafić na tenisistkę z Filipin. Stanie się tak, jeśli Eala wygra z Laurą Siegemund, a Świątek wyeliminuje Linette.